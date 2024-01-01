Популярний в Україні пікап Peugeot Landtrek оновився та отримав новий турбодизель

Peugeot оновлює свій єдиний пікап Landtrek, замінивши дизельний двигун на більш потужний 200-сильний, встановивши 8-ступеневу автоматичну коробку перемикання передач, розширили перелік обладнання для комфорту та безпеки.

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Пікап Peugeot Landtrek після оновлення отримав 4-циліндровий турбодизель серії Multijet об’ємом 2184 куб. см, що розвиває потужність 200 к.с. та крутний момент 450 Нм. Він може поєднуватись як з механікою, так і з новою 8-ступеневою автоматичною коробкою передач EAT8.

На українському ринку новий турбодизель Multijet 2.2L 200 повністю замінить 1,9-літровий турбодизельний двигун (150 к.с. та 350 Нм). Також він оснащується новою системою повного приводу – це постійний привод 4х4, який можна використовувати на будь-якому типі дорожнього покриття. Він пропонує систему вибору режимів руху: Normal (для нормальних умов руху), Sport (для більш спортивного та динамічного стилю водіння), Snow (для слизьких поверхонь), Sand (для подолання піску та бездоріжжя).

Оновлений пікап також оснащено електричним підсилювачем керма та стоянковим гальмом з електроприводом. Спеціальні сторінки на центральному дисплеї мультимедійної системи полегшують рух бездоріжжям, відображаючи інформацію про стан трансмісії та диференціала, обраний режим руху, нахил автомобіля тощо.

Функції безпеки Landtrek у новій версії з турбодизелем Multijet 2.2L 200 також додатково покращені. Наприклад, вже в стандартній комплектації є системи автоматичного екстреного гальмування, адаптивного круїз-контролю з функцією Stop&Go, моніторингу «сліпих зон» дзеркал, задні дискові гальма замість барабанних на інших варіантах автомобіля.

При цьому будь-який варіант Peugeot Landtrek з новим турбодизелем пропонує щедру комплектацію: можливість вибору типу приводу (4х2 або 4х4 зі знижувальним рядом), систему стабілізації ESP, систему допомоги під час спуску, контроль рядності руху та попередження про виїзд зі смуги руху, функцію допомоги при буксируванні причепу. Крім того, Landtrek може бути оснащений камерою заднього огляду або навіть системою кругового огляду, що значно полегшує маневрування у місті під час паркування та оглядовість під час подолання бездоріжжя.

Залежно від країни та ринку збуту, Peugeot Landtrek доступний з різними типами приводу – задній привод 4х2 або повний привод 4х4 зі зниженим рядом (Low Range). Крім того, автомобілі з приводом 4х4 оснащені заднім диференціалом з системою eLocker (електронна система імітації блокування диференціалу), завдяки чому забезпечується додаткове зчеплення при пробуксовці задніх коліс та, відповідно, покращуються можливості прохідності автомобіля.

Інженерам вдалось зберегти вантажні можливості Landtrek. Так, вантажопідйомність версії з подвійною кабіною, яка буде поставлятись в Україну, залишилась без змін і складає 1000 кг; а його тягова здатність (буксирування причепу) тепер може сягати 3000 кг.

Всі варіанти пікапа пропонують найбільшу вантажну платформу-кузов у своєму сегменті з шириною 1,22 метра між колісними арками. Автомобіль з подвійною кабіною може перевозити два євро-піддони (розмір вантажної платформи-кузова становить 1,63 м х 1,60 м з висотою бортів 500 мм); автомобіль з одинарною кабіною може перевозити три євро-піддони (розмір вантажної платформи-кузова становить 2,43 м x 1,60 м з висотою бортів 500 мм).

Новий Peugeot Landtrek отримав характерну оновлену вертикальну решітку радіатора, яку прикрашає новий логотип Бренду, що розміщено чітко в центрі композиції. Решітка радіатора може бути додатково підкреслена світлодіодними денними ходовими вогнями у формі «кігтів лева».

Зовнішній дизайн підкреслює міцність та ефективність Нового PEUGEOT Landtrek завдяки зміненій нижній частині переднього бамперу – металізована вставка символізує надійний захист двигуна. Також варто відзначити стильні глянцево-чорні рамки протитуманних фар. Новий задній бампер з написом PEUGEOT прикрашає задній борт кузова і візуально поєднує світлодіодні ліхтарі з об’ємним 3D-ефектом.

Колісні диски теж було дещо видозмінено. Так, в центр колеса у вигляді 6-променевої зірки віднині встановлено оновлений логотип PEUGEOT на темному фоні.

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Дизайн передньої панелі Landtrek побудовано навколо масивної центральної консолі та великого 10-дюймового сенсорного дисплею HD-формату з абсолютно новим меню. Завдяки віртуальним кнопкам-віджетам, мультимедійна система дозволяє налаштовувати швидкий доступ до потрібних функцій, гарантує інтуїтивно-зрозуміле легке керування. Крім того, вона реалізує функцію бездротового підключення за технологіями Apple CarPlay та Android Auto. Не обійшлось і без фізичних кнопок-перемикачів під центральним екраном, які дають можливість швидкого переходу між основними розділами мультимедійної системи.

Пікап Peugeot Landtrek отримав новий цифровий 7-дюймовий кластер панелі приладів, зручне кермо з оновленим логотипом та елементами керування адаптивним круїз-контролем.

Новий Peugeot Landtrek з новим турбодизелем Multijet 2.2L 200 очікується в Україні у 2025 році. А попередні замовлення будуть відкриті вже у найближчі тижні.