Volkswagen Transporter став електричним пікапом: фото

У лінійці машини серії Transporter це – найновіший комерційний автомобіль. Своєю дворядною кабіною та бортовою відкритою платформою він не здивував, але шанувальників порадував – нарешті VW буде серійно випускати малогабаритні вантажівки в електричному виконанні.

Візуально тут вгадується "течик", але у пізнішій версії. Розробники вказують, що новий електричний новий e-Transporter DoKa побудований на подовженій версії нового шасі фургона Volkswagen Transporter на базі Ford Transit, що дебютував минулого року. Про нову легку комерційну вантажівку класу LCV розповідає electrek.co.

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DoKa має колісну базу 3500 мм і загальну довжину 5613 мм, що робить його приблизно на 26,4 см довшим, ніж Amarok на базі Ranger. Оскільки DoKa має коротший капот, ця додаткова довжина майже повністю припадає на вантажний кузов, що робить пікап набагато практичнішим на робочих майданчиках або для доставлення, ніж інший робочий пікап VW на базі Ford.

Експерти зазначають, що новачок виглядає практичніше, ніж пікап середнього розміру, особливо якщо вам потрібно розмістити екіпаж у пікапі з дворядною кабіною на шість осіб за формулою крісел 1+2+3.

До речі, найближчий конкурент у цьому сегменті Kia PV5 також отримав вантажну версію, але має однорядну кабіну. Найімовірніше, невдовзі ми станемо свідками неафішованого протистояння на ринку вантажівок у цій ваговій категорії VW та Kia.

DoKa не такий стильний, як ID.Buzz, оскільки тут простіша вантажна версія – роботяга. Автомобіль розрахований для роботи з повною масою автомобіля (GVWR) 3225 кг та вантажністю від 348 до 785 кг. Тут достатньо місця для інструментів, спорядження або піддону з побутовою технікою.

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DoKa отримав пристойну буксирувальну здатність. Вантажівка спроможна буксирувати за собою 2-тонний причіп з гальмами, приблизно стільки ж, скільки у Chevy Blazer з двигуном внутрішнього згоряння або Jeep Cherokee з буксирувальним комплектом.

Автомобіль отримав ходовий електродвигун потужністю 100 кВт/135 к.с., що видає крутний момент 415 Нм при нульових обертах обертів у базових моделях та до 210 кВт/280 к.с. у топових версіях.

Розробник не вказує характеристики акумулятора, але експерти сходяться на думці, що e-Transporter DoKa з плоским кузовом, ймовірно, використовує той самий акумулятор місткістю 64 кВт-год та можливість надшвидкої зарядки, що й фургон.

Нагадаємо, перші версії вантажних машин LCV, що через відкритий вантажний кузов віддалено схожі з класичними машинами pick up, Volkswagen зробив ще у 1952 році. На відміну від знаменитого мінівена, що став культовим, пікап T2 такого поширення не мав.

Такими чином, новий варіант вантажівки з подвійною кабіною та бортовою платформою e-Transporter DoKa став інноваційним продовженням моделі, що 73 роки тому стартувала у виробництві й допомагала у відбудові після Другої світової війни не тільки ФРН, але й інших сусідніх країн.

Цінник e-Transporter DoKa вже озвучено: вартість починається від 52 208 євро.

Фото: Volkswagen