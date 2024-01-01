П'ять новеньких пікапів Volkswagen Amarok пішли на службу в армію

Передача техніки відбулася біля стін Національного музею історії України у Другій світовій війні. Техніка передана бійцям лінійних підрозділів ДССТ.

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Передані пікапи Volkswagen Amarok в підрозділах Держспецтрансслужби вже є, хоча в загальних постачаннях волонтерських рухів та благодійних організацій до автопарків Сил оборони вони зустрічаються не дуже часто.

Техніка цієї серії надходить в різних дизельних версіях моторів, силовий потенціал яких коливається у дволітровому діапазоні від 150 до 210 к.с. Бували надходження пікапів з 3,0-літровими дизельними двигунами на 241 к.с. (600 Нм).

Мотори комплектуються як 6-ступеневою механічною коробкою передач, так і 10-ступеневим автоматом.

Держспецтрансслужба отримала п’ятимісні (2+3) чотиридверні пікапи з повним приводом 4х4. Такий позашляховик спроможний з нуля набрати сотню за 9,3 сек. Для гальмування в екстреному режимі зі швидкості 100 км/год йому потрібно 36 метрів.

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Витрата пального залежить від моторної версії. Скажімо Volkswagen Amarok 2.0 TDI потужністю 170 к.с. у міському циклі споживає на 100 км 9,7 літра солярки, на трасі в заміському – 7,6 літра, а у змішаному режимі – 8,6 літра на 100 км пробігу.

Щоправда, це паспортні величини, а в реаліях, тим паче у фронтових чи у польових умовах на об’єктах розмінування або відновлення, можуть статися інші обставини експлуатації з куди більшими витратами.

Не слід забувати й про досвід водіїв, оскільки лише маленька частина з них пройшла курс чи короткий майстер-клас економної їзди, що також впливає на споживання солярки.

Фото: ДССТ