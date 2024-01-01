Пять новеньких пикапов Volkswagen Amarok пошли на службу в армию

Передача техники состоялась у стен Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Техника передана бойцам линейных подразделений ДССТ.

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Переданные пикапы Volkswagen Amarok в подразделениях Госспецтрансслужбы уже есть, хотя в поставках волонтерских движений и благотворительных организаций в автопарки Сил обороны они встречаются не очень часто.

Техника этой серии поступает в различных дизельных версиях моторов, силовой потенциал которых колеблется в двухлитровом диапазоне от 150 до 210 л.с. Бывали поступления пикапов с 3,0-литровыми дизельными двигателями на 241 л.с. (600 Нм).

Моторы комплектуются как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и 10-ступенчатым автоматом.

Госспецтрансслужба получила пятиместные (2+3) четырехдверные пикапы с полным приводом 4х4. Такой внедорожник способен с нуля набрать сотню за 9,3 сек. Для торможения в экстренном режиме со скорости 100 км/ч ему требуется 36 метров.

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Расход топлива зависит от моторной версии. Скажем Volkswagen Amarok 2.0 TDI мощностью 170 л.с. в городском цикле потребляет на 100 км 9,7 литра солярки, на трассе в загородном – 7,6 литра, а в смешанном режиме – 8,6 литра на 100 км пробега.

Правда, это паспортные величины, а в реалиях, тем более во фронтовых или в полевых условиях на объектах разминирования или восстановления, могут произойти другие обстоятельства эксплуатации с куда большими затратами.

Не следует забывать и об опыте водителей, поскольку лишь маленькая часть из них прошла курс или короткий мастер-класс экономной езды, что также влияет на потребление солярки.

Фото: ДССТ