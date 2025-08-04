Volkswagen Transporter стал электрическим пикапом: фото

В линейке машины серии Transporter это – самый новый коммерческий автомобиль. Своей двухрядной кабиной и бортовой открытой платформой он не удивил, но поклонников порадовал – наконец-то VW будет серийно выпускать малогабаритные грузовики в электрическом исполнении.

Визуально здесь угадывается "течик", но в более поздней версии. Разработчики указывают, что новый электрический новый e-Transporter DoKa построен на удлиненной версии нового шасси фургона Volkswagen Transporter на базе Ford Transit, дебютировавшего в прошлом году. О новом легком коммерческом грузовике класса LCV рассказывает electrek.co.

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DoKa имеет колесную базу 3500 мм и общую длину 5613 мм, что делает его примерно на 26,4 см длиннее, чем Amarok на базе Ranger. Поскольку DoKa имеет более короткий капот, эта дополнительная длина почти полностью приходится на грузовой кузов, что делает пикап более практичным на рабочих площадках или для доставки, чем другой рабочий пикап VW на базе Ford.

Эксперты отмечают, что новичок выглядит практичнее, чем пикап среднего размера, особенно если вам нужно разместить экипаж в пикапе с двухрядной кабиной на шесть человек по формуле кресел 1+2+3.

Кстати, ближайший конкурент в этом сегменте Kia PV5 также получил грузовую версию, но имеет однорядную кабину. Скорее всего, вскоре мы станем свидетелями неафишируемого противостояния на рынке грузовиков в этой весовой категории VW и Kia.

DoKa не такой стильный, как ID.Buzz, поскольку здесь простая грузовая версия – работяга. Автомобиль рассчитан для работы с полной массой автомобиля (GVWR) 3225 кг и грузоподъемностью от 348 до 785 кг. Здесь достаточно места для инструментов, снаряжения или поддона с бытовой техникой.

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DoKa получил приличную буксировочную способность. Грузовик способен буксировать за собой 2-тонный прицеп с тормозами, примерно столько же, сколько у Chevy Blazer с двигателем внутреннего сгорания или Jeep Cherokee с буксировочным комплектом.

Автомобиль получил ходовой электродвигатель мощностью 100 кВт/135 л.с., выдающий крутящий момент 415 Нм при нулевых оборотах в базовых моделях и до 210 кВт/280 л.с. в топовых версиях.

Разработчик не указывает характеристики аккумулятора, но эксперты сходятся во мнении, что e-Transporter DoKa с плоским кузовом, вероятно, использует тот же аккумулятор емкостью 64 кВт-ч и возможность сверхбыстрой зарядки, что и фургон.

Напомним, первые версии грузовых машин LCV, что через открытый грузовой кузов отдаленно схожи с классическими машинами pick up, Volkswagen сделал еще в 1952 году. В отличие от знаменитого минивэна, ставшего культовым, пикап T2 такого распространения не имел.

Такими образом, новый вариант грузовика с двойной кабиной и бортовой платформой e-Transporter DoKa стал инновационным продолжением модели, что 73 года назад стартовала в производстве и помогала в восстановлении после Второй мировой войны не только ФРГ, но и других соседних стран.

Ценник e-Transporter DoKa уже озвучен: стоимость начинается от 52 208 евро.

Фото: Volkswagen