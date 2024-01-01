VW Transporter и Caravelle стали электрическими

Новизна в том, что продуктовая линейка VW обогатилась новым поколением e-Transporter и e-Caravelle с несколькими вариантами ICE и PHEV, несколько перекрывая ID в ретро-стиле. Об этом Volkswagen Commercial Vehicles сообщает на своем сайте.

Линейка фургонов с запуском последнего поколения несколько возросла. При этом VW обещает еще лучшие по потенциалу буксирные возможности и полезную нагрузку, которые придут в дополнение к знакомым кузовам фургонов, бортовых кузовов и комби с двумя колесными базами.

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"Один фургон для всех стал предложением не менее трех линеек продуктов для широкого диапазона требований: Transporter/Caravelle, Multivan/California и ID. Buzz/ID. Buzz Cargo", – отметил автопроизводитель.

Новое поколение Transporter и Caravelle предлагает больше пространства, больше стилей кузова, большую полезную грузоподъемность и большую экономию. С выходом на рынок и предстоящей поставкой первых автомобилей для клиентов Volkswagen Commercial Vehicles также завершает крупнейшую трансформацию в истории культового фургона Bulli.

Салон пассажирской версии e-Caravelle рассчитан на девять человек. Фото: Volkswagen

Основные характеристики уже раскрыты. Новое поколение e-Transporter и e-Caravelle имеют меньшие батареи емкостью 64 кВт-ч по сравнению с батареей на 91 кВт-ч в ID. Buzz, с дизельными 2,0-литровыми версиями TDI, которые все еще доступны.

Модели e-Transporter доступны с мощностью 85 кВт (115 л.с.), 100 кВт (136 л.с.), 160 кВт (218 л.с.) и 210 кВт (286 л.с.).

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Версию e-Caravelle можно заказать от 100 кВт. Полезная емкость аккумулятора заднеприводных электрических моделей составляет до 64 кВт-ч. Она вмещает до девяти пассажиров, хотя запас хода в 215 миль (346 км) по циклу WLTP делает его больше похожим на городской фургон.

Новый Transporter можно сконфигурировать как панельный фургон, комби и бортовая разгрузка, а также – в зависимости от версии – с двумя колесными базами и двумя высотами крыши. Caravelle также доступен с двумя колесными базами.

Теперь “течики” получили еще и аккумуляторное питание и официально называются e-Transporter. Фото: Volkswagen

В базовой версии обе модели немного выросли в габаритах. В зависимости от версии доступная вместимость по объему колеблется от 5,8 куб. м до 9,0 куб. м. Грузоподъемность и буксировочная способность также выросли: максимальная полезная нагрузка до 1,33 тонны на 0,13 тонны больше, чем раньше, а максимальная тяговая способность выросла на 300 кг и достигла до 2,8 тонны.