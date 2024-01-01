VW Transporter і Caravelle стали електричними

Новизна в тому, що продуктова лінійка VW збагатилася новим поколінням e-Transporter та e-Caravelle з кількома варіантами ICE та PHEV, дещо перекриваючи ID у ретро-стилі. Про це Volkswagen Commercial Vehicles повідомляє на своєму сайті.

Лінійка фургонів із запуском останнього покоління дещо зросла. При цьому VW обіцяє ще кращі за потенціалом буксирні можливості та корисне навантаження, що прийдуть на додаток до знайомих кузовів фургонів, бортових кузовів і комбі з двома колісними базами.

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"Один фургон для всіх став пропозицією не менше ніж трьох лінійок продуктів для широкого діапазону вимог: Transporter/Caravelle, Multivan/California та ID. Buzz/ID. Buzz Cargo", – зазначив автовиробник.

Нове покоління Transporter і Caravelle пропонує більше простору, більше стилів кузова, більшу корисну вантажопідйомність і більшу економію. З виходом на ринок і майбутньою поставкою перших автомобілів для клієнтів Volkswagen Commercial Vehicles також завершує найбільшу трансформацію в історії культового фургона Bulli.

Салон пасажирської версії e-Caravelle розрахований на дев’ятьох людей. Фото: Volkswagen

Основні характеристики уже розкрито. Нове покоління e-Transporter і e-Caravelle мають менші батареї місткістю 64 кВт-год порівняно з батареєю на 91 кВт-год в ID. Buzz, з дизельними 2,0-літровими версіями TDI, які все ще доступні.

Моделі e-Transporter доступні з потужністю 85 кВт (115 к.с.), 100 кВт (136 к.с.), 160 кВт (218 к.с.) і 210 кВт (286 к.с.).

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Версію e-Caravelle можна замовити від 100 кВт. Корисна місткість акумулятора задньопривідних електричних моделей становить до 64 кВт-год. Вона вміщує до дев’яти пасажирів, хоча запас ходу у 215 миль (346 км) за циклом WLTP робить його більше схожим на міський фургон.

Новий Transporter можна сконфігурувати як панельний фургон, комбі та бортове розвантаження, а також – залежно від версії – з двома колісними базами та двома висотами даху. Caravelle також доступний з двома колісними базами.

Тепер “течики” отримали ще й акумуляторне живлення й офіційно називаються e-Transporter. Фото: Volkswagen

У базовій версії обидві моделі трішечки зросли у габаритах. Залежно від версії доступна місткість за об’ємом коливається від 5,8 куб. м до 9,0 куб. м. Вантажність і буксирувальна здатність також зросли: максимальне корисне навантаження до 1,33 тонни на 0,13 тонни більше, ніж раніше, а максимальна тягова здатність зросла на 300 кг й досягла до 2,8 тонни.