Черниговские громады теперь с автобусами Volkswagen Crafter: кому достались

День назад пассажирские машины получили Черниговский областной центр крови и Репкинская громада, для которых такая техника как находка.

По сообщению областной администрации, закупка техники "софинансируется Евросоюзом через инструмент внешней политики (ИВП) и правительством Федеративной Республики Германия".

Crafter является одной из самых эксплуатируемых на украинском рынке пассажирских машин. Это не с пробегом техника, что уже эксплуатировалась по дорогам Европы, а полностью новая.

Фото: Черниговская ОВА

Микроавтобусы этой серии относится к экологическому формату Euro VI и могут комплектоваться как дизельными, так и электрическими моторами.

"Этот автомобиль – очень важная помощь для нас. Ведь такого транспорта в Центре не было. Мы обеспечиваем все медучреждения области компонентами донорской крови. Соответственно, нам надо пополнять запасы, делать выезды, чтобы привлекать к донорству все общины области. В частности – и отдаленные", – отметила и.о. генерального директора Центра крови Ирина Зуб.

Поступили двухлитровые дизельные машины. Моторная комплектация не сообщается, но обычно Crafter сходит с конвейера в трех версиях - мощностью 109 л.с. (80 кВт), 136 л.с. (100 кВт) и 163 л.с. (120 кВт). Комплектация стандартная – МКПП / 6 + R.

Фото: Черниговская ОВА

За неделю до этой передачи в подарок такие же микроавтобусы Volkswagen Crafter получили Новгород-Северская и Тупичевская громады и Черниговский областной центр подготовки граждан к национальному сопротивлению.

"Наша община давно нуждается в таком современном транспортном средстве, поскольку тот автобус, что имеем, старый и часто ломается. Авто поможет в решении многих задач – подвоз детишек в садик, перевозки юных спортсменов, организация культурных мероприятий, ну и, конечно, для нужд Центра предоставления социальных услуг", – отметила Тупичевский сельский голова Лариса Шовкова.

Подарок дорогостоящий. Каждая такая машина стоит чуть более 51 тысячи евро.

В Новгород-Северской громаде такой пассажирской машине всегда работа найдется в социальной, спортивные, культурной и образовательной сферах. Фото: Новгород-Северская громада