Чому автобус для Сумського центру реабілітації дітей поїхав у Роменський район

Відправником мікроавтобусів для громад і закладів реабілітації дітей є Німеччина. Як повідомляє Сумська ОВА, за транспортний транш область завдячує посольству Німеччини в Україні та німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ.

Надійшло п'ять мікроавтобусів Volkswagen Crafter з трирядною схемою крісел у салоні на 9 місць за формулою 1+2+3+3.

Усі машини укомплектовані кондиціонерами, розетками USB, CD-радіо, електричними склопідіймачами у вікнах дверей першого ряду та електричними дзеркалами.

В моторній ніші стоїть дизельний 2-літровий двигун 2.0 TDI L2H2 на 100 кВт/136 к.с. потужності. В комплекті з ним йде 6-ступенева механічна коробка передач.

Витрата палива на сто кілометрів дороги у комбінованому циклі коливається в межах 9,0-12,1 л.

Мікроавтобуси отримали:

Конотопська громада;

Середино-Будська громада;

філіал Харківського національного університету внутрішніх справ;

Хоружівський заклад соціально-психологічної реабілітації дітей;

Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що постраждав від ворожого удару й нині працює у Роменському районі.

Загалом за цим проєктом допомоги Сумщина отримала від згаданих вище представництв уряду та товариства GIZ 12 спеціальних автомобілів на суму понад 11,5 млн грн.