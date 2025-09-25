Почему автобус для Сумского центра реабилитации детей поехал в Роменский район

Отправителем микроавтобусов для громад и учреждений реабилитации детей является Германия. Как сообщает Сумская ОВА, за транспортный транш область благодарна посольству Германии в Украине и немецкому обществу международного сотрудничества GIZ.

Поступило пять микроавтобусов Volkswagen Crafter с трехрядной схемой кресел в салоне на 9 мест по формуле 1+2+3+3.

Читайте также Корейцы приобрели для Сумщины украинские автобусы: какие именно

Все машины укомплектованы кондиционерами, розетками USB, CD-радио, электрическими стеклоподъемниками в окнах дверей первого ряда и электрическими зеркалами.

В моторной нише стоит дизельный 2-литровый двигатель 2.0 TDI L2H2 на 100 кВт/136 л.с. мощности. В комплекте с ним идет 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Расход топлива на сто километров дороги в комбинированном цикле колеблется в пределах 9,0-12,1 л.

Читайте также На Сумщине сдают в аренду пост ГАИ: знак 40 не входит в комплектацию

Микроавтобусы получили:

Конотопская громада;

Середино-Будская громада;

филиал Харьковского национального университета внутренних дел;

Хоружевское учреждение социально-психологической реабилитации детей;

Сумской центр социально-психологической реабилитации детей, пострадавший от вражеского удара и ныне работающий в Роменском районе.

Всего по этому проекту помощи Сумщина получила от упомянутых выше представительств правительства и общества GIZ 12 специальных автомобилей на сумму более 11,5 млн грн.