Почему автобус для Сумского центра реабилитации детей поехал в Роменский район

ФОТО: Сумская ОВА|
Микроавтобусы на 9 мест подбирали специально, потому что подпадают под водительскую категорию В
Отправителем микроавтобусов для громад и учреждений реабилитации детей является Германия. Как сообщает Сумская ОВА, за транспортный транш область благодарна посольству Германии в Украине и немецкому обществу международного сотрудничества GIZ.
Поступило пять микроавтобусов Volkswagen Crafter с трехрядной схемой кресел в салоне на 9 мест по формуле 1+2+3+3.
Читайте также Корейцы приобрели для Сумщины украинские автобусы: какие именно
Все машины укомплектованы кондиционерами, розетками USB, CD-радио, электрическими стеклоподъемниками в окнах дверей первого ряда и электрическими зеркалами.
В моторной нише стоит дизельный 2-литровый двигатель 2.0 TDI L2H2 на 100 кВт/136 л.с. мощности. В комплекте с ним идет 6-ступенчатая механическая коробка передач.
Расход топлива на сто километров дороги в комбинированном цикле колеблется в пределах 9,0-12,1 л.
Читайте также На Сумщине сдают в аренду пост ГАИ: знак 40 не входит в комплектацию
Микроавтобусы получили:
- Конотопская громада;
- Середино-Будская громада;
- филиал Харьковского национального университета внутренних дел;
- Хоружевское учреждение социально-психологической реабилитации детей;
- Сумской центр социально-психологической реабилитации детей, пострадавший от вражеского удара и ныне работающий в Роменском районе.
Всего по этому проекту помощи Сумщина получила от упомянутых выше представительств правительства и общества GIZ 12 специальных автомобилей на сумму более 11,5 млн грн.