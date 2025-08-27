Корейцы приобрели для Сумщины украинские автобусы: какие именно

Нынешним летом Сумская область уже получила три десятка автобусов A-092H6, оплаченных южнокорейским правительством. А после визита Посла Республики Корея в Украине Пака Кичанга – подарен сертификат на 60 пассажирских машин.

Об этом говорится в коротком сообщении Сумской областной государственной администрации и ее председателя Олега Григорова.

Читайте также В Сумах сделали "школьный автобус" на базе Peugeot Boxer

Сертификат предусматривает отгрузку региону пассажирских машин украинского производителя. Это можно считать весомым вкладом корейцев в поддержку украинского промышленного комплекса.

Новые автобусы A-092H6 пассажирского исполнения уже обслуживают общины, а модели полноприводного автобуса DA9016 4x4 уже служат ГСЧС – помогают эвакуировать жителей приграничных территорий, перевозить школьников и тех, кто нуждается в поддержке.

Фото: Сумская ОГА

Автобусы поступили в рамках проекта "Закупка товаров для гуманитарной помощи в Украине", который реализует ЮНОПС при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Читайте также На Сумщине сдают в аренду пост ГАИ: знак 40 не входит в комплектацию

Автобусы Ataman A-092H6 хотя и городского исполнения, но хорошо ведут себя на сельских дорогах, в т.ч. грунтовых. При этом они имеют привод 4х2 и мощный двигатель на 154 л.с., потенциала которого хватает преодолевать даже размытые скользкие последождевые дороги.

Фото: Сумская ОВА

Хорошей грузоподъемности и проходимости добавляют двойные шины задних колес. Конечно, удачно подобранный крутящий момент здесь также способствует хорошему ходу, показывая стабильный Нм – 419 при 1600.



При этом потребление топлива 60-местным автобусом довольно экономное – при движении с постоянной скоростью 60 км/ч он тратит в пределах 14,5 литра на каждую сотню пробега.