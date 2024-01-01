В Сумах сделали "школьный автобус" на базе Peugeot Boxer

Правда, рассчитывать на быстрое продвижение предложенной рынку модели не стоит – пассажирская машина малоизвестна и, вероятно, не в состоянии конкурировать с уже известными брендами. Несколько снимков новинки появились в СМИ лишь благодаря недавнему визиту на предприятие главы Сумской областной военной администрации.

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Из фотографий видно, что здесь использована база Peugeot Boxer, который ранее в Украине не переделывали в автобусы. Об этом свидетельствует передняя часть автобуса. Остальные кузова пассажирской машины напоминает "Руту" Часовоярского автобусного завода, сделанную по лекалам "газелевской" конструкторской школы. Подобную конфигурацию имели школьные автобусы "Дельфин" (БАЗ-2215) и Рута 25F на базе Ford Transit.

Передняя часть – от Peugeot Boxer, на шасси которого сделан автобус. Фото: Сумская ОВА

Сейчас информации о количестве мест в салоне для школьников, провожатых, наличие специального лифтового устройства для обслуживания учащихся в креслах на колесиках нет.

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На фото хорошо видно одинарную ошиновку задних колес, которая на большую грузоподъемность не претендует.

Если в дороге такой скат выстрелит, то это уже беда, с двойной шиной "школьнику" было бы безопаснее. Фото: укрупнение со снимка Сумской ОГА

Несмотря на то, что в нынешнем году правительство существенно увеличило финансирование на закупку школьных автобусов, зафиксировав в смете на это 1,6 млрд гривен субвенции, сумском "школьнику" попасть в нынешнюю программу "Школьный автобус" будет сложно. Уже сейчас регионы прицениваются и присматриваются к продукции украинских производителей.

Успеть же войти в круг избранных и понравившихся будет проблемно, поскольку заказчику уже хочется иметь не только полное описание автобуса, но и узнать о ТТХ, гарантии, сервис и тому подобное. Пока это все неизвестно.