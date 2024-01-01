В Сумах зробили "шкільний автобус" на базі Peugeot Boxer

Щоправда, розраховувати на швидке просування запропонованої ринку моделі не варто – пасажирська машина маловідома і, ймовірно, не в змозі конкурувати з уже відомими брендами. Кілька знімків новинки з’явилися в ЗМІ лише завдяки недавньому візиту на підприємство очільника Сумської обласної військової адміністрації.

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Зі світлин видно, що тут використано базу Peugeot Boxer, який раніше в Україні не переробляли в автобуси. Про це свідчить передня частина автобуса. Решта кузова пасажирської машини нагадує "Руту" Часівоярського автобусного заводу, зроблену за лекалами "газелівської" конструкторської школи. Подібну конфігурацію мав салон шкільний автобус "Дельфін" (БАЗ-2215) та Рута 25F на базі Ford Transit.

Передня частина – від Peugeot Boxer, на шасі якого зроблено автобус. Фото: Сумська ОВА

Наразі інформації про кількість місць в салоні для школярів, провожатих, наявність спеціального ліфтового пристрою для обслуговування учнів в кріслах на коліщатах немає.

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На фото добре видно одинарну ошиновку задніх коліс, яка на велику вантажність не претендує.

Якщо в дорозі такий скат вистрілить, то це вже біда, з подвійною шиною "школярику" було б безпечніше. Фото: укрупнення зі знімка Сумської ОВА

Попри те, що в нинішньому році уряд суттєво збільшив фінансування на закупівлю шкільних автобусів, зафіксувавши в кошторисі на це 1,6 млрд гривень субвенції, сумському "школярику" потрапити в цьогорічну програму "Шкільний автобус" буде складно. Вже зараз регіони прицінюються й приглядаються до продукції українських виробників.

Встигнути ж увійти в коло вибраних та вподобаних буде проблемно, оскільки замовнику вже зараз хочеться мати не тільки повний опис автобуса, але й дізнатися про ТТХ, гарантії, сервіс тощо. Поки що це все невідомо.