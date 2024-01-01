Після новорічних канікул учні 28 шкільних закладів Житомирщини поїдуть на навчання в новеньких автобусах, придбаних громадами за рахунок власних коштів та державної субвенції.

Пасажирські машини Чернігівського автозаводу "Еталон" моделі А08116 прийшли напередодні настання 2024-го. Як йдеться в офіційному повідомленні Баранівської громади Звягельского району, придбаний автобус обійшовся в 3,3 мільйона гривень. Щоправда, на такий новорічний подарунок міська рада витратила з місцевого бюджету тільки 1,6 млн грн, а решту 1,7 млн грн надійшло за програмою державної субвенції.

Новенький автобус прийшов у спецвиконанні. Окрім стандартного набору комфорту і безпеки, він пристосований для перевезення дітей з особливими потребами.

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Нині в Баранівській громаді сім автобусів у дні навчань виконують за розробленим графіком по 17 рейсів на семи затверджених шкільних маршрутах.

Окрім цього, пасажирські машини залучені до перевезення дітей на олімпіади, спортивні змагання та пізнавальні екскурсії до Звягеля та Житомира.

28 шкіл Житомирщини отримали "під ялинку" новенькі автобуси Чернігівського автозаводу. Фото: Житомирська ОВА

Загалом передноворічний транш на придбання шкільних автобусів обійшовся Житомирщині, як повідомив на своїй сторінці в Telegram-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, "в майже 92 млн грн: державою було виділено 47 млн грн та понад 45 млн грн виділено громадами".

Таким чином, область поетапно відновлює шкільний автопарк, який за часів війни був частково мобілізований на потреби оборони країни, частково пошкоджений у ході тимчасової окупації північних районів чи вже був списаний за віком та виробленим моторесурсом.

За словами очільника області, на потреби оборони було направлено третину обласного шкільного парку – 101 автобус із загальної довоєнної кількості 331 пасажирська машина.