После новогодних каникул ученики 28 школьных заведений Житомирщины поедут на учебу в новеньких автобусах, приобретенных громадами за счет собственных средств и государственной субвенции.

Пассажирские машины Черниговского автозавода "Эталон" модели А08116 пришли накануне наступления 2024-го. Как говорится в официальном сообщении Барановской громады Звягельского района, приобретенный автобус обошелся в 3,3 миллиона гривен. Правда, на такой новогодний подарок городской совет потратил из местного бюджета только 1,6 млн грн, а остальные 1,7 млн грн поступило по программе государственной субвенции.

Новенький автобус пришел в специсполнении. Кроме стандартного набора комфорта и безопасности, он приспособлен для перевозки детей с особыми потребностями.

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Сейчас в Барановской громаде семь автобусов в дни занятий выполняют по разработанному графику 17 рейсов на семи утвержденных школьных маршрутах.

Кроме этого, пассажирские машины привлечены к перевозке детей на олимпиады, спортивные соревнования и познавательные экскурсии в Звягель и Житомир.

28 школ Житомирщины получили "под елку" новенькие автобусы Черниговского автозавода. Фото: Житомирская ОВА

В целом предновогодний транш на приобретение школьных автобусов обошелся Житомирщине, как сообщил на своей странице в Telegram-канале председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, "в почти 92 млн грн: государством было выделено 47 млн грн и более 45 млн грн выделено общинами".

Таким образом, область поэтапно восстанавливает школьный автопарк, который во время войны был частично мобилизован на нужды обороны страны, частично поврежден в ходе временной оккупации северных районов или уже был списан по возрасту и выработанному моторесурсу.

По словам главы области, на нужды обороны было направлено треть областного школьного парка – 101 автобус из общего довоенного количества 331 пассажирская машина.