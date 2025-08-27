Корейці придбали для Сумщини українські автобуси: які саме

Нинішнього літа Сумська область вже отримала три десятки автобусів A-092H6, проплачених південнокорейським урядом. А після візиту Посла Республіки Корея в Україні Пака Кічанга – подаровано сертифікат на 60 пасажирських машин.

Про це йдеться у короткому повідомленні Сумської обласної державної адміністрації та її голови Олега Григорова.

Сертифікат передбачає відвантаження регіону пасажирських машин українського виробника. Це можна вважати вагомим внеском корейців у підтримку українського промислового комплексу.

Нові автобуси A-092H6 пасажирського виконання вже обслуговують громади, а моделі повнопривідного автобуса DA9016 4x4 вже служать ДСНС – допомагають евакуйовувати жителів прикордонних територій, перевозити школярів і тих, хто потребує підтримки.

Фото: Сумська ОВА

Автобуси надійшли у рамках проєкту "Закупівля товарів для гуманітарної допомоги в Україні", який реалізує ЮНОПС за підтримки Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA).

Автобуси Ataman A-092H6 хоча й міського виконання, але гарно поводяться на сільських дорогах, в т.ч. ґрунтових. При цьому вони мають привід 4х2 та потужний двигун на 154 к.с., потенціалу якого вистачає долати навіть розмиті слизькі післядощові дороги.

Фото: Сумська ОВА

Гарній вантажності та прохідності додають подвійні шини задніх коліс. Звісно, вдало підібраний крутний момент тут також сприяє гарному ходу, показуючи стабільний Нм – 419 при 1600.



При цьому споживання палива 60-місним автобусом доволі ощадливе – під час руху з постійною швидкістю 60 км/год він витрачає в межах 14,5 літра на кожну сотню пробігу.