Volkswagen почне продавати свої китайські моделі за кордоном

Як пише Carscoops, моделі спільного підприємства FAW-Volkswagen, які спочатку були створені для китайського ринку, незабаром будуть представлені на Близькому Сході. Цей крок знаменує собою відхід від стратегії компанії “У Китаї, для Китаю” та вказує на зростаючу впевненість у тому, що ці автомобілі також можуть завоювати клієнтів в інших регіонах.

Повідомляється, що першими моделями, які Volkswagen експортуватиме з Китаю, стануть седани Magotan та Sagitar. Ці дві моделі мають багато спільний елементів, хоча Magotan базується на VW Passat B9, що продається в Європі. Вони надійдуть на ринок Близького Сходу вже в листопаді й, вірогідно, будуть називатися Passat та Jetta, хоча це ще не підтверджено.

Однак, Volkswagen та FAW підтвердили, що моделі з маркою Jetta також вирушать за кордон на пізнішому етапі, причому першими у списку будуть країни Центральної Азії. Зазначається, що автовиробник покращить експортні автомобілі для задоволення вимог зарубіжних ринків.

Крім того, німецький автовиробник підтвердив у серпні, що на бренд Jetta очікують великі зміни. Компанія планує представити 4 нові моделі NEV (автомобілі нової енергії) в Китаї. Вони будуть представниками бюджетного сегменту, але відрізнятимуться від конкурентів передовими системами допомоги водієві.

Volkswagen вважає, що до 2030 року компактні моделі становитимуть приблизно половину китайського ринку автомобілів NEV, а ті, що коштують менше ніж 100 000 юанів (14 000 доларів), ймовірно, будуть найпопулярнішими. Через це до кінця десятиліття компанія планує випустити в Китаї приблизно 50 нових автомобілів NEV, 30 з яких будуть виключно електричними.