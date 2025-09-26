Китайський виробник пилососів створить власного конкурента для Rolls-Royce Cullinan

На тизерних фотографіях помітно, що позашляховик виглядає майже ідентично до моделі Rolls-Royce. Єдиними відмінностями є відсутність середньої стійки кузова та зовсім інакший інтер’єр. Перші зображення салону демонструють пару капітанських крісел з простором для ніг до 1,2 метра, які можна розкласти до 145 градусів. Між ними є широка центральна консоль.

Колісна база довжиною 3,2 метра пояснює велику кількість корисного простору для пасажирів заднього ряду. Хоча компанія більш відома своєю побутовою технікою, зокрема пилососами, вона зазначила, що автівка матиме акумуляторну систему CTP 4.0 власної розробки. В її основі батарея на 100 кВт-год з опційним подовжувачем запас ходу, а також чотири електродвигуни – по два на кожній осі.

За словами Dreame, задні колеса можуть повертатися на кут до 24 градусів, скорочуючи радіус повороту до менш ніж п'яти метрів. Комфорт під час поїздок забезпечуватиме адаптивна підвіска з активним регулюванням висоти й жорсткості. Очікувано, LiDAR, міліметровий радар та велика кількість камер входитимуть до стандартного оснащення моделі.

Очікується, що серійна модель буде запущена у виробництво у 2027 році. Амбіції Dreame виходять далеко за рамки двох моделей. За чутками, компанія розділяє автомобільні операції на два табори: Dreame Auto, яка створюватиме гіперкари для встановлення рекордів швидкості, та нове підприємство під назвою Starry Sky Auto, що займатиметься розкішними моделями.

Цілком можливо, що колись автомобілі Dreame будуть представлені й в Україні, оскільки представники техногіганта презентувала амбітні плани компанії на виставці Plug-In Ukrane 2025. Детальніше про те, як пройшов цей захід – читайте у нашому матеріалі за посиланням.