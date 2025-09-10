Китайський виробник пилососів готується створити найшвидшого у світі клона Bugatti

Як пише Carscoops, Dreame показала рендери, які, вірогідно, були згенеровані нейромережею. Зображення були опубліковані в соціальних мережах засновником Dreame Technology Ю Хао. На них зображене чотиридверне купе, яке легко можна сприйняти за Bugatti Chiron з довгою колісною базою.

Китайські ЗМІ повідомляють, що компанія планує показати фізичний прототип автомобіля на виставці споживчої електроніки у Лас-Вегасі в січні. Дизайн авто достатньо схожий до Chiron, оскільки має лише інакші фари. Такі елементи, як решітка радіатора у формі підкови, та C-подібні мотиви задньої частини без жодних сумнівів були запозичені.

Водночас інтер’єр не має вертикального ряду циферблатів та керма з суцільного шматка алюмінії, як у Chiron. Автівка від Dreame отримала широкоекранний планшет, встановлений на торпедо, а також додатковий дисплей на центральній консолі. Минулого місяця компанія Dreame, заснована у 2017 році, підтвердила плани вийти на автомобільний ринок у 2027 році з електричним гіперкаром, здатним випередити моделі Bugatti та Koenigsegg.

CarNewsChina повідомляє, що компанія зараз досліджує потенційні місця виробництва для нового заводу з виробництва електромобілів у Берліні, поблизу з гігафабрикою Tesla. Крім того, Dreame налагоджує зв'язки з французьким банком BNP Paribas, щоб втілити свої плани в автомобільній галузі.