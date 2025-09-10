Китайский производитель пылесосов готовится создать самого быстрого в мире клона Bugatti

Как пишет Carscoops, Dreame показала рендеры, которые, вероятно, были сгенерированы нейросетью. Изображения были опубликованы в социальных сетях основателем Dreame Technology Ю Хао. На них изображено четырехдверное купе, которое легко можно принять за Bugatti Chiron с длинной колесной базой.

Китайские СМИ сообщают, что компания планирует показать физический прототип автомобиля на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе в январе. Дизайн авто достаточно похож на Chiron, поскольку имеет только другие фары. Такие элементы, как решетка радиатора в форме подковы, и C-образные мотивы задней части без всяких сомнений были заимствованы.

В то же время интерьер не имеет вертикального ряда циферблатов и руля из сплошного куска алюминия, как у Chiron. Автомобиль от Dreame получила широкоэкранный планшет, установлен на торпедо, а также дополнительный дисплей на центральной консоли. В прошлом месяце компания Dreame, основана в 2017 году, подтвердила планы выйти на автомобильный рынок в 2027 году с электрическим гиперкаром, способным опередить модели Bugatti и Koenigsegg.

CarNewsChina сообщает, что компания сейчас исследует потенциальные места производства для нового завода по производству электромобилей в Берлине, вблизи с гигафабрикой Tesla. Кроме того, Dreame налаживает связи с французским банком BNP Paribas, чтобы воплотить свои планы в автомобильной отрасли.