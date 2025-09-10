У нового Polestar 5 отсутствует заднее стекло: фото

Концепт Polestar Precept представили более 5 лет назад и теперь появилась его серийная версия. Новый Polestar 5 – это спортивный гранд-турер, который является прямым конкурентом Porsche Taycan. Он получил уникальные двойные фары с технологией Pixel LED, безрамочные окна и выдвижные дверные ручки. Электромобиль также имеет привлекательные колесные диски с диаметром от 20 до 22 дюйма, а также изящное лобовое стекло, переходящее в длинную покатую крышу.

Читайте также: Polestar показала на тизере новый электрокроссовер

Однако, новинка более примечательна отсутствием заднего стекла. Интерьер минималистичный и высокотехнологичный, поскольку владельцы найдут 9-дюймовую цифровую панель приборов, 9,5-дюймовый проекционный дисплей и 14,5-дюймовую информационно-развлекательную систему с портретной ориентацией. Центральный дисплей работает на базе Android Automotive, специально разработанной для Polestar, и имеет интеграцию с Google.

В то же время сиденья переднего ряда, имеющие функции подогрева, вентиляции и массажа, созданы в сотрудничестве Recaro и могут быть обиты кожей MicroTech или Bridge of Weir Nappa. Polestar утверждает, что автомобиль был разработан преимущественно как четырехместный, а задний центральный подлокотник складывается, открывая элементы управления четырехзонной системой климат-контроля, а также подогревом, вентиляцией и массажем задних сидений.

Также интересно: Турецкие и китайские авто оказались безопаснее европейских: результат краш-теста Euro NCAP

Аудиосистема с десятью динамиками и панорамная крыша входят в стандартную комплектацию, тогда как система Bowers & Wilkins с 21 динамиком является опциональной. Объем багажника достаточно скромный и составляет 365 литров, а багажник впереди вмещает 62 литра. Polestar 5 построен на специальной платформе Polestar Performance Architecture, поэтому имеет тормозную систему Brembo, а также 11 внешних камер, 12 ультразвуковых датчиков и LiDAR, которые позволяют использовать системы помощи водителю, включая доступную Pilot Assist.

Емкость батареи составляет 112 кВт-ч. Она обеспечивает до 670 километров по циклу WLTP на одном заряде и питает систему полного привода мощностью 550 кВт (748 л.с.) и 812 Нм в базовом исполнении, или 650 кВт (884 л.с.) и 1015 Нм крутящего момента в топовой версии. Аккумулятор способен принимать заряд постоянным током мощностью 350 кВт, чего достаточно, чтобы восстановить от 10 до 80% всего за 22 минуты. К слову, на задней стойке есть индикатор, который мгновенно показывает уровень заряда.

Читайте также: Объявлена стоимость электрического Polestar 4

Модель начального уровня достигает первой сотни за 3,9 секунды, а топовая версия – за 3,2. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме большей мощности, Polestar 5 Performance имеет спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами, которые реагируют на дорожные условия в течение трех миллисекунд. Polestar 5 уже доступен для заказа, а цена в Германии начинается от 119 900 евро за модель начального уровня и 142 900 евро за вариант Performance.