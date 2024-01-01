Объявлена стоимость электрического Polestar 4

Впервые Polestar 4 представили весной 2023 года. Тогда шведский бренд описывал кроссовер как революционную модель, отказывающуюся от заднего лобового стекла в пользу цифрового зеркала заднего вида. По предварительным планам модель должна была дебютировать на мировых рынках еще в прошлом году.

Читайте также: Polestar предоставляет владельцам Tesla скидки в размере 20 тысяч долларов

Однако, из-за задержки, которая, вероятно была связана с введением импортных тарифов правительством США, новый Polestar 4 доступен для заказа только сейчас. Как пишет Car&Driver, несмотря на это, клиентам придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем получить электромобиль, поскольку автомобили поступят к дилерам только осенью.

Производство Polestar 4 было перенесено из Китая в Южную Корею, чтобы избежать тарифов, наложенных еще администрацией Байдена. Однако, с тех пор геополитическая ситуация изменилась, поскольку администрация Трампа взимает пошлины на все импортные автомобили в США. Автопроизводитель признал, что Polestar 4 не избежит 25-процентной пошлины.

Это негативно повлияло на стоимость кроссовера, которая будет начинаться от 56 400 долларов за версию Longe Range Single Motor. В то же время полноприводный Polestar 4 будет стоить 62 900 долларов. Одномоторная версия имеет мощность в 203 кВт (276 л.с.) и 343 Нм крутящего момента, тогда как двухмоторная – 406 кВт (552 л.с.) и 686 Нм крутящего момента.

Также интересно: Polestar готовит нового конкурента Tesla Model Y

Батарея емкостью 100 кВт-ч обеспечивает запас хода до 483 и 435 километров соответственно. От 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 6,9 секунды в заднеприводной версии и 3,7 секунды с двумя моторами. В салоне – 10,2-дюймовая цифровая панель и 15,4-дюймовый экран мультимедиа, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом и электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема с 8 динамиками.