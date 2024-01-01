Оголошено вартість електричного Polestar 4

Вперше Polestar 4 представили навесні 2023 року. Тоді шведський бренд описував кросовер як революційну модель, що відмовляється від заднього лобового скла на користь цифрового дзеркала заднього виду. За попередніми планами модель мала дебютувати на світових ринках ще минулого року.

Читайте також: Polestar надає власникам Tesla знижки в розмірі 20 тисяч доларів

Однак, через затримку, яка, ймовірно була пов’язана з запровадження імпортних тарифів урядом США, новий Polestar 4 доступний для замовлення лише зараз. Як пише Car&Driver, попри це, клієнтам доведеться почекати ще кілька місяців, перш ніж отримати електромобіль, оскільки автомобілі надійдуть до дилерів лише восени.

Виробництво Polestar 4 було перенесено з Китаю до Південної Кореї, аби уникнути тарифів, накладених ще адміністрацією Байдена. Проте, з того часу геополітична ситуація змінилась, оскільки адміністрація Трампа стягує мита на всі імпортні автомобілі в США. Автовиробник визнав, що Polestar 4 не уникне 25-відсоткового мита.

Це негативно вплинуло на вартість кросовера, яка починатиметься від 56 400 доларів за версію Longe Range Single Motor. Водночас повнопривідний Polestar 4 коштуватиме 62 900 доларів. Одномоторна версія має потужність у 203 кВт (276 к.с.) та 343 Нм крутного моменту, тоді як двомоторна – 406 кВт (552 к.с.) й 686 Нм крутного моменту.

Також цікаво: Polestar готує нового конкурента Tesla Model Y

Батарея ємністю 100 кВт-год забезпечує запас ходу до 483 й 435 кілометрів відповідно. Від 0 до 100 км/год модель розганяється за 6,9 секунди у задньопривідній версії й 3,7 секунди з двома моторами. В салоні – 10,2-дюймова цифрова панель та 15,4-дюймовий екран мультимедіа, двозонний клімат-контроль, передні сидіння з підігрівом та електроприводом, бездротова зарядка для смартфона та аудіосистема з 8 динаміками.