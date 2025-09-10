Новий Polestar 5 не має заднього скла: фото

Концепт Polestar Precept представили понад 5 років тому й тепер з’явилась його серійна версія. Новий Polestar 5 – це спортивний гранд-турер, який є прямим конкурентом Porsche Taycan. Він отримав унікальні подвійні фари з технологією Pixel LED, безрамкові вікна та висувні дверні ручки. Електромобіль також має привабливі колісні диски з діаметром від 20 до 22 дюйми, а також витончене лобове скло, що переходить у довгий похилий дах.

Проте, новинка більш примітна відсутністю заднього скла. Інтер'єр мінімалістичний та високотехнологічний, оскільки власники знайдуть 9-дюймову цифрову панель приладів, 9,5-дюймовий проєкційний дисплей та 14,5-дюймову інформаційно-розважальну систему з портретною орієнтацією. Центральний дисплей працює на базі Android Automotive, спеціально розробленій для Polestar, та має інтеграцію з Google.

Водночас сидіння переднього ряду, що мають функції підігріву, вентиляції та масажу, створені у співпраці Recaro та можуть бути оббиті шкірою MicroTech або Bridge of Weir Nappa. Polestar стверджує, що автомобіль був розроблений переважно як чотиримісний, а задній центральний підлокітник складається, відкриваючи елементи керування чотиризонною системою клімат-контролю, а також підігрівом, вентиляцією та масажем задніх сидінь.

Аудіосистема з десятьма динаміками та панорамний дах входять до стандартної комплектації, тоді як система Bowers & Wilkins з 21 динаміком є опціональною. Об’єм багажника досить скромний і становить 365 літрів, а багажник попереду вміщує 62 літри. Polestar 5 побудований на спеціальній платформі Polestar Performance Architecture, тому має гальмівну систему Brembo, а також 11 зовнішніх камер, 12 ультразвукових датчиків та LiDAR, котрі дозволяють використовувати системи допомоги водієві, включаючи доступну Pilot Assist.

Ємність батареї становить 112 кВт-год. Вона забезпечує до 670 кілометрів за циклом WLTP на одному заряді й живить систему повного приводу потужністю 550 кВт (748 к.с.) й 812 Нм у базовому виконанні, або 650 кВт (884 к.с.) й 1015 Нм крутного моменту у топовій версії. Акумулятор здатен приймати заряд постійним струмом потужністю 350 кВт, чого достатньо, аби відновити від 10 до 80% всього за 22 хвилини. До слова, на задній стійці є індикатор, який миттєво показує рівень заряду.

Модель початкового рівня досягає першої сотні за 3,9 секунди, а топова версія – за 3,2. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Окрім більшої потужності, Polestar 5 Performance має спортивнішу підвіску з адаптивними амортизаторами, які реагують на дорожні умови протягом трьох мілісекунд. Polestar 5 вже доступний для замовлення, а ціна в Німеччині починається від 119 900 євро за модель початкового рівня та 142 900 євро за варіант Performance.