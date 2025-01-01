Polestar показала на тизері новий електрокросовер

Polestar та Volvo одночасно оголосили про плани щодо двох нових моделей, що дебютують у 2028 році й будуть виготовлені на новому заводі Volvo в Кошице, Словаччина. Починаючи з Polestar, бренд офіційно оголосив про плани щодо абсолютно нової моделі під назвою Polestar 7.

Читайте також: Оголошено вартість електричного Polestar 4

Автовиробник позиціонує новинку, як компактний преміальний електрокросовер. Наразі компанія не розголошує подробиці щодо його технічних характеристик, але підтвердила, що електромобіль використовуватиме “технологічну базу від Volvo Cars, яка виграє від спільного використання компонентів у групі, технології продуктивних акумуляторів наступного покоління, а також наступного покоління власних електродвигунів”.

Попри це, Polestar обіцяє, що буде низка “адаптацій”, аби автівка забезпечила продуктивність та враження від водіння, якими відомий бренд. На тизері показано новий Polestar 7 під тентом, що закриває основні деталі, але дозволяє побачити світловий підпис моделі.

Також цікаво: Яке авто визнано найбезпечнішим для дітей

Водночас Volvo підтвердила, що Polestar 7 “дебютує за моделлю наступного покоління, яка ще не анонсована, від шведського люксового бренду”. Це означає, що загадковий Volvo має з'явитися до 2028 року, але автовиробник не назвав точні терміни.

Крім того, шведський автовиробник додав, що Polestar 7 матиме “спільну технологічну базу з двома майбутніми моделями Volvo, включаючи Volvo EX60” й використовуватиме платформу SPA3, яка зрештою стане основою всіх майбутніх Volvo.

Також цікаво: Tesla програє Volvo Trucks з рахунком 140 : 5000

Новинки будуть виготовлятись на заводі в Кошице, котрий зараз перебуває на стадії будівництва. Він стане третім виробничим об’єктом Volvo в Європі й матиме річну виробничу потужність до 250 000 автомобілів. Вартість проєкту становить близько 1,4 мільярда доларів.