Polestar показала на тизере новый электрокроссовер

Polestar и Volvo одновременно объявили о планах по двум новым моделям, которые дебютируют в 2028 году и будут изготовлены на новом заводе Volvo в Кошице, Словакия. Начиная с Polestar, бренд официально объявил о планах по совершенно новой модели под названием Polestar 7.

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Автопроизводитель позиционирует новинку, как компактный премиальный электрокроссовер. Сейчас компания не разглашает подробности о его технических характеристиках, но подтвердила, что электромобиль будет использовать “технологическую базу от Volvo Cars, которая выиграет от совместного использования компонентов в группе, технологии производительных аккумуляторов следующего поколения, а также следующего поколения собственных электродвигателей”.

Несмотря на это, Polestar обещает, что будет ряд “адаптаций”, чтобы автомобиль обеспечил производительность и впечатления от вождения, которыми известный бренд. На тизере показано новый Polestar 7 под тентом, что закрывает основные детали, но позволяет увидеть световую подпись модели.

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В то же время Volvo подтвердила, что Polestar 7 “дебютирует за моделью следующего поколения, которая еще не анонсирована, от шведского люксового бренда”. Это означает, что загадочный Volvo должен появиться до 2028 года, но автопроизводитель не назвал точные сроки.

Кроме того, шведский автопроизводитель добавил, что Polestar 7 будет иметь “общую технологическую базу с двумя будущими моделями Volvo, включая Volvo EX60” и использовать платформу SPA3, которая в конце концов станет основой всех будущих Volvo.

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Новинки будут изготавливаться на заводе в Кошице, который сейчас находится на стадии строительства. Он станет третьим производственным объектом Volvo в Европе и будет иметь годовую производственную мощность до 250 000 автомобилей. Стоимость проекта составляет около 1,4 миллиарда долларов.