Tesla проигрывает Volvo Trucks со счетом 140 : 5000

Если Tesla 2017 года пиарит свою Semi, но никак не поставит ее в серийное производство, то Volvo с 2019 года отправила на рынок свой 5000-й электрический магистральный тягач с полуприцепом. Новость озвучил electrek.co.

В общем аккумуляторные Volvo у клиентов более 50 стран мира проехали свыше 170 миллионов километров. Почти половина из них – за последние 14 месяцев, что вызвано ростом спроса

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Приблизительный подсчет показывает, что за упомянутый период изготовлено не более 140 грузовиков Tesla Semi и 5000 Volvo. С такой форой шведы практически недосягаемы для Илона Маска.

А если взять продуктовую линейку аккумуляторных машин Volvo, то там вообще контраст космический, поскольку против одной Semi стоит почти десяток моделей грузовиков Volvo различного исполнения.

Линейка электрических грузовиков Volvo Trucks:

Volvo FL Электрический;

Volvo FE Электрический;

Volvo FM Электрический;

Volvo FM с низким входом;

Volvo FMX Electric;

Volvo FH Электрический Volvo FH Электрический;

Volvo FH Aero Electric;

Volvo VNR Electric.

Фото: Volvo Trucks

"Аккумуляторные электрические грузовики Volvo доступны здесь и сейчас, предоставляя нашим клиентам и покупателям транспортных услуг более экологичную альтернативу, которая имеет смысл с точки зрения бизнеса, и многие наши клиенты возвращаются к нам, чтобы расширить свои электрические автопарки", – отмечает Роджер Альм, президент Volvo Trucks.

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Сейчас Volvo Trucks является лидером в сегменте тяжелых электрических грузовиков в Европе с долей рынка 47%. На американском континенте, в первую очередь в США и Канаде, доля Volvo в сегменте электрических грузовиков в 2024 году была немного меньше – всего 40%.