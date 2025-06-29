Tesla програє Volvo Trucks з рахунком 140 : 5000

Якщо Tesla 2017 року піарить свою Semi, що ніяк не стане в серійне виробництво, Volvo з 2019 року поставила на ринок свій 5000-й електричний магістральний тягач з напівпричепом. Новину озвучив electrek.co.

Загалом акумуляторні Volvo у клієнтів понад 50 країн світу проїхали понад 170 мільйонів кілометрів. Майже половина з них – за останні 14 місяців, що спричинено зростаннями попиту

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Приблизний підрахунок показує, що за згаданий період виготовлено щонайбільше 140 вантажівок Tesla Semi та 5000 Volvo. З такою форою шведи практично недосяжні для Ілона Маска.

А якщо взяти продуктову лінійку акумуляторних машин Volvo, то тут взагалі контраст космічний, оскільки проти однієї Semi стоїть майже десяток моделей вантажівок Volvo різного виконання.

Лінійка електричних вантажівок Volvo Trucks:

Volvo FL Електричний;

Volvo FE Електричний;

Volvo FM Електричний;

Volvo FM з низьким входом;

Volvo FMX Electric;

Volvo FH Електричний;

Volvo FH Aero Electric;

Volvo VNR Electric.

Фото: Volvo Trucks

"Акумуляторні електричні вантажівки Volvo доступні тут і зараз, надаючи нашим клієнтам та покупцям транспортних послуг більш екологічну альтернативу, яка має сенс з погляду бізнесу, і багато наших клієнтів повертаються до нас, щоб розширити свої електричні автопарки", – зазначає Роджер Альм, президент Volvo Trucks.

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Нині Volvo Trucks є лідер у сегменті важких електричних вантажівок у Європі з часткою ринку 47%. На американському континенті, в першу чергу в США та Канаді, частка Volvo в сегменті електричних вантажівок у 2024 році була трохи меншою – лише 40%.