Турецькі та китайські авто виявились безпечнішими за європейські: результат краш-тесту Euro NCAP

Після серії випробувань та краш-тестів, електричний седан Togg T10F та електрокросовер Togg T10X були оцінені експертами Euro NCAP в п’ять зірок, оскільки моделі набрали 95 та 94 відсотки відповідно за захист дорослих пасажирів.

Читайте також: Euro NCAP розбила партію нових китайських авто: неочікувані результати

Обидві моделі також виявилися однаково конкурентоспроможними у сфері захисту дітей у транспортному засобі й інших учасників дорожнього руху, отримавши 85% у тесті на захист дітей, а також пішоходів та велосипедистів.

Це вражаючий результат, адже компанія Togg, штаб-квартира якої розташована в Стамбулі, існує лише з 2018 року. Цікаво те, що дизайн кузова для обох моделей виконали Pininfarina та Мурат Гюнак – дизайнер турецького походження, який очолював відділи дизайну в Peugeot, Mercedes-Benz та Volkswagen Group.

Окрім новинок від Togg, експерти Euro NCAP також провели краш-тести 16 моделей від інших автовиробників, а саме: Nio Firefly, Smart #5, Lynk & Co 08, Audi Q4 e-tron, Aion V, Hyundai IONIQ 9, Exlantix ES, Mini Aceman, Mini Cooper, BYD Dolphin, VW ID.Buzz, BMW 1 Series, Suzuki eVitara, Toyota Urban Cruiser, Citroёn C5 Aircross та IM IM6.

Також цікаво: Euro NCAP сприятиме поверненню фізичних кнопок замість тачскрінових панелей

З усіх цих автомобілів чотири зірки отримали лише BMW 1 серії, Citroën C5 Aircross, Suzuki eVitara та його близнюк Toyota Urban Cruiser. Інші моделі показали відмінний рівень захисту. Проте, експерти зазначили, що Lynk & Co 08 та Volkswagen ID.Buzz ледь не втратили п’яту зірку через поганий захист тазу пішоходів під час зіткнення. Попри це, сукупність результатів після усіх краш-тестів дозволила їм отримати найвищий бал.