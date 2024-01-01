Новий Citroёn C5 Aircross отримав солідний інтер’єр: фото

Новий C5 Aircross отримав нову мову дизайну бренду, яку вже можна побачити в C3, а також оновлений C4/C4X та Berlingo. Флагманський кросовер тепер пропонує покращений комфорт та ще більше практичності, порівняно з попередником.

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Впізнати новинку можна за більш жорсткими та гострими лініями кузова, виступаючими ліхтарями Light Wings та пристойним кліренсом у 200 міліметрів. Крім того, новий C5 Aircross також має кращий коефіцієнт опору повітря в 0,75, порівняно з 0,84 у минулої генерації. Довжина моделі становить 4652 мм, ширина – 1902 мм, а колісна база сягає 2784 міліметрів.

Це на 60 мм більше, ніж у попередника й дозволяє кросоверу пропонувати більше комфорту для пасажирів заднього ряду. Салон було скомпоновано за принципами архітектури C-Zen Lounge. Він відрізняється наявністю центрального 13-дюймового екрану мультимедіа, проєкції та 10-дюймової цифрової панелі приладів.

Центральний дисплей є найбільшим з усіх, коли-небудь запропонований концерном Stellantis у своїх авто. Портретна орієнтація екрану дозволила інженерами акуратно інтегрувати блок з рядом фізичних кнопок під ним. Також список оснащення включає бездротову зарядку, контурну підсвітку та панорамний дах.

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Дизайнери Citroёn використали пінопластову тканину для приладової панелі, дверних панелей та сидінь, що створюють враження кокона. Фірмові сидіння Citroen Advance Comfort мають щільнішу м'яку підкладку, ніж раніше, і, як кажуть, забезпечують кращу підтримку тіла.

Передні сидіння доступні з електричним регулюванням, підігрівом, вентиляцією та функціями масажу, тоді як задні сидіння мають відкидні спинки. Однак задній ряд тепер не має трьох окремих сидінь, як у попередньому поколінні. Автовиробника каже, що об’єм багажника збільшився до 651 літра.

Нова платформа STLA Medium, що вже покладена в основу Peugeot 3008/5008, Opel Grandland та DS No8, дозволяє будувати як гібридні, так і повністю електричні моделі. Через це покупці нового Citroёn C5 Aircross зможуть обирати тип трансмісії залежно від власних вподобань, але їм доведеться враховувати, що усі версії матимуть виключно передній привід.

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Електричний ё-C5 Aircross пропонуватиметься у двох виконаннях: 210 Standard Range й 230 Long Range. Версія початкового рівня має електромотор на 210 к.с. й батарею на 73 кВт-год, що забезпечуватиме запас ходу до 520 кілометрів, тоді як флагманська модель має вищу потужність у 230 к.с., більшу батарею на 97 кВт-год й вражаючий запас ходу до 680 кілометрів. В обох випадках потужність зарядки становить 160 кВт.

Водночас базовий Citroёn C5 Aircross Hybrid 145 пропонуватиметься з 1,2-літровим трициліндровим двигуном на 136 к.с. й електродвигуном на 12 к.с., інтегрованим у шестиступеневу автоматичну роботизовану коробку перед з подвійним зчепленням. Однак, для тих хто хоче обрати найкраще від ДВЗ та електрифікації є версія PHEV.

Новий C5 Aircross Plug-in Hybrid 195 оснащений 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом та одним електродвигуном, що видають сукупну потужність у 195 “коней”. Крутний момент передається на передні колеса через семиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням, тоді як акумуляторна батарея потужністю 21 кВт-год забезпечує запас ходу на електротязі до 85 км.

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Наостанок, кросовер має підвіску з гідравлічними подушками, а також новий пакет систем допомоги водієві Drive Assist 2.0, що забезпечує автономне водіння 2-го рівня. Новий Citroёn C5 Aircross збиратимуть на заводі в Ренні у Франції. Модель вийде на європейські ринки у другій половині 2025 року, а вартість оголосять ближче до дати запуску.