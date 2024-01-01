Тест-драйв Citroёn Berlingo: два завдання для одного мінівена

Оновлений Citroën Berlingo 2024 року зазнав низки змін, завдяки яким отримав нову стилістику цього французького бренду. Замість дворівневої оптики та довгих, на всю ширину капота “шевронів”, Berlingo у 2024 році має опуклий капот з новим логотипом. Відповідно, кардинально змінились бампер та фари (вони тепер мають фірмовий “світловий підпис” з трьома лініями) та поєднані темною решіткою.

Всі інші деталі кузова залишились незмінними, навіть виштамповки на дверях. Єдине, що пластикові накладки тепер без чотирикутних фігур, а лише зі скромним кольоровим акцентом.

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На задній дверцяті логотип «Сітроена» взагалі зник, тож саме цим і відрізняється нова модель від торішньої.

Всередині змін більше – кермо з новим логотипом трохи змінило форму та деякі клавіші, центральний екран став більшим на 2 дюйми, а панель приладів – цифровою. Дуже схоже на легкові моделі, наприклад C5 Aircross. Також збільшився вибір електронних асистентів, однак про них – пізніше.

Ми протестували дизельну версію Berlingo 2024 у комплектації Plus з двигуном BlueHDi 130 та 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Цей двигун об'ємом 1,5 літра розвиває потужність 130 к.с. при 3750 об/хв та максимальний крутний момент 300 Нм при 1750 об/хв.

Згідно з технічними характеристиками, автомобіль розганяється до 100 км/год за 12,7 секунди, а максимальна швидкість становить 188 км/год. Це більш динамічна версія, ніж з механікою – там встановлюють 100-сильний дизель, який розганяється майже на 2 секунди повільніше, “максималка” менша, а витрата пального практична така ж. Тож для мене “механіка” на цьому авто втратила свої переваги. Адже користуватись АКП у місті набагато зручніше. 8-ступенева автоматична коробка передач забезпечує швидке та непомітне перемикання передач, що сприяє комфортному водінню як у місті, так і на трасі.

Міський кур’єр

Наприклад, у місті для Citroën Berlingo було кілька завдань: розвести дітей на гуртки, привезти невеличку ялинку, перевезти купу дрібних посилок, які не поміщаються у багажник. Про ялинку й мови нема – завдання було легким. З дітьми – кілька нюансів. В кожному кріслі є кріплення IsoFix, тобто в другому ряду можна перевезти троє малюків. Звучно, що двері заднього ряду відчиняються вбік – на тісній парковці необережним рухом неможливо пошкодити сусіднє авто. Однак зусилля до цих дверей треба прикласти чималі, що не всім дітям під силу. Та й механізм відчиняння не з першого разу їм дається. Тому дорослі змушені допомогти.

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Натомість у перевезенні посилок Berlingo досить вправний. Другий ряд сидінь складається легко, вантажити їх можна як з заднього отвору, так і через бокові двері – дуже зручно. Маневрувати в тісних вуличках автомобілем легко, тим більше з датчиками паркування та камерою заднього виду. Безпровідний AppleCarPlay моментально підхоплює карту з поточною ситуацією на дорозі.

При цьому авто дуже економічне – з системою «Старт-Стоп» споживає 6 літрів на сотню в міських умовах. Тобто для кур’єра – саме те, що треба. Єдиний нюанс – задні дверцята дуже масивні, тож щоб їх відчинити, треба мати силу. Та й зачинити – теж саме.

Заміський експрес

Друге серйозне завдання для Citroën Berlingo – завезти пасажирів у відрядження за 350 км від столиці. Звичайно, особливого комфорту від мінівена не чекали, але все пройшло успішно. Вразила велика кількість схованок, куди можна покласти документи, речі та їжу. У кожного з трьох пасажирів на другому ряду – окреме сидіння, у двох – власні столики з місцем під напій. А от користуватись підсклянниками між водієм та пасажиром незручно – посуд там падає, тож склянки краще ставити на торпедо біля вікна.

М’яка підвіска добре ховала нерівності траси, звук дизеля не дошкуляв. Звичайно, шумоізоляції не вистачало, однак на диво якісне звучання аудіосистеми частково перекривало цей недолік. Високий кузов дещо розхитувало в поворотах, на вітрі та під час обгону фур. Натомість висока посадка дозволяла бачити дорожню обстановку наперед та прораховувати дії інших водіїв – не гірше, ніж на позашляховику чи більшому фургоні.

На трасі дуже допомагає активний круїз-контроль, який встановлюють в легковики усіх класів. А от до мінівенів ця система не дійшла – принаймні до нашого Berlingo 2024 року. Причому тут є система втримання у смузі, звичайний круїз-контроль, а от активного – нема. Він був би дуже доречний у цій поїздці. Що ж, користувались звичайним та системою обмеження швидкості – тим більше, що авто бачить знаки і навіть запитує, чи варто перевищувати швидкість. Втім, для наших умов, коли ці знаки просто забувають дорожники, цю систему все одно ігноруєш. Ще дві важливі системи для траси – автоматичне перемикання дальнього світла та повідомлення про втому водія.

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Подолавши 700 км дороги за добу, водій не відчув втоми, а автомобіль витратив 5,7 літрів пального. Звичайно, ніхто не ставив швидкісні рекорди, а переміщався з постійною швидкістю – 90-110 км на годину. Тож авто впоралось з цим завданням на четвірку.

Таким чином, оновлений Citroën Berlingo 2024 року в комплектації Plus з дизельним двигуном BlueHDi 130 та 8-ступеневою автоматичною коробкою передач - вдалий вибір для тих, хто шукає універсальний та комфортний автомобіль для сімейних поїздок або роботи. Покращений дизайн, сучасні технології та високий рівень комфорту роблять його конкурентоспроможним у своєму сегменті.