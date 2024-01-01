Тест-драйв Сітгоёп Berlingo: две задачи для одного минивэна

Обновленный Citroën Berlingo 2024 года претерпел ряд изменений, благодаря которым получил новую стилистику этого французского бренда. Вместо двухуровневой оптики и длинных, на всю ширину капота “шевронов”, Berlingo в 2024 году имеет выпуклый капот с новым логотипом. Соответственно, кардинально изменились бампер и фары (они теперь имеют фирменную “световую подпись” с тремя линиями) и объединены темной решеткой.

Все остальные детали кузова остались неизменными, даже выштамповки на дверях. Единственное, что пластиковые накладки теперь без четырехугольных фигур, а лишь со скромным цветовым акцентом.

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На задней двери логотип "Ситроена" вообще исчез, именно этим и отличается новая модель от прошлогодней.

Внутри изменений больше – руль с новым логотипом немного изменил форму и некоторые клавиши, центральный экран стал больше на 2 дюйма, а панель приборов – цифровой. Очень похоже на легковые модели, например C5 Aircross. Также увеличился выбор электронных ассистентов, однако о них – позже.

Мы протестировали дизельную версию Berlingo 2024 в комплектации Plus с двигателем BlueHDi 130 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этот двигатель объемом 1,5 литра развивает мощность 130 л.с. при 3750 об/мин и максимальный крутящий момент 300 Нм при 1750 об/мин.

Согласно техническим характеристикам, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 12,7 секунды, а максимальная скорость составляет 188 км/ч. Это более динамичная версия, чем с механикой – там устанавливают 100-сильный дизель, который разгоняется почти на 2 секунды медленнее, “максималка” меньше, а расход топлива практическая такая же. Поэтому для меня “механика” на этом авто потеряла свои преимущества. Ведь пользоваться АКП в городе гораздо удобнее. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает быстрое и незаметное переключение передач, что способствует комфортному вождению как в городе, так и на трассе.

Городской курьер

Например, в городе для Citroën Berlingo было несколько задач: развести детей на кружки, привезти небольшую елку, перевезти кучу мелких посылок, которые не помещаются в багажник. О елке и речи нет – задание было легким.

С детьми – несколько нюансов. В каждом кресле есть крепления IsoFix, то есть во втором ряду можно перевезти трое малышей. Звучно, что двери заднего ряда открываются в сторону – на тесной парковке неосторожным движением невозможно повредить соседнее авто. Однако усилия к этой двери надо приложить немалые, что не всем детям под силу. Да и механизм открывания не с первого раза им дается. Поэтому взрослые вынуждены помочь.

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Зато в перевозке посылок Berlingo достаточно искусный. Второй ряд сидений складывается легко, грузить их можно как из заднего проема, так и через боковую дверь – очень удобно. Маневрировать в тесных улочках автомобилем легко, тем более с датчиками парковки и камерой заднего вида. Беспроводной AppleCarPlay моментально подхватывает карту с текущей ситуацией на дороге.

При этом авто очень экономичное – с системой "Старт-Стоп" потребляет 6 литров на сотню в городских условиях. То есть для курьера – именно то, что надо. Единственный нюанс – задние двери очень массивные, поэтому чтобы их открыть, надо иметь силу. И закрыть – то же самое.

Загородный экспресс

Вторая серьезная задача для Citroën Berlingo – завезти пассажиров в командировку за 350 км от столицы. Конечно, особого комфорта от минивэна не ждали, но все прошло успешно. Поразило большое количество тайников, куда можно положить документы, вещи и еду. У каждого из трех пассажиров на втором ряду – отдельное сиденье, в двух – собственные столики с местом под напиток. А вот пользоваться подстаканниками между водителем и пассажиром неудобно – посуда там падает, поэтому стаканы лучше ставить на торпедо у окна.

Мягкая подвеска хорошо прятала неровности трассы, звук дизеля не донимал. Конечно, шумоизоляции не хватало, однако на удивление качественное звучание аудиосистемы частично перекрывало этот недостаток. Высокий кузов несколько расшатывало в поворотах, на ветру и при обгоне фур. Зато высокая посадка позволяла видеть дорожную обстановку заранее и просчитывать действия других водителей – не хуже, чем на внедорожнике или большом фургоне.

На трассе очень помогает активный круиз-контроль, который устанавливают в легковушки всех классов. А вот до минивэнов эта система не дошла – по крайней мере до нашего Berlingo 2024 года. Причем здесь есть система удержания в полосе, обычный круиз-контроль, а вот активного – нет. Он был бы очень кстати в этой поездке. Что же, пользовались обычным и системой ограничения скорости – тем более, что авто видит знаки и даже спрашивает, стоит ли превышать скорость. Впрочем, для наших условий, когда эти знаки просто забывают дорожники, эту систему все равно игнорируешь. Еще две важные системы для трассы – автоматическое переключение дальнего света и сообщение об усталости водителя.

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Преодолев 700 км дороги за сутки, водитель не почувствовал усталости, а автомобиль потратил 5,7 литров топлива. Конечно, никто не ставил скоростные рекорды, а перемещался с постоянной скоростью – 90-110 км в час. Поэтому авто справилось с этой задачей на четверку.

Таким образом, обновленный Citroën Berlingo 2024 года в комплектации Plus с дизельным двигателем BlueHDi 130 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач – удачный выбор для тех, кто ищет универсальный и комфортный автомобиль для семейных поездок или работы. Улучшенный дизайн, современные технологии и высокий уровень комфорта делают его конкурентоспособным в своем сегменте.