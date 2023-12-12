Citroën Berlingo, который когда-то положил начало сегменту универсальных автомобилей для отдыха и работы, меняет свой стиль и дизайн.

Салон новинки привлекает внимание обновленной передней панелью и рулем, а также улучшенными материалами отделки и расширенной палитрой цветов.

Впервые в сегменте на минивэне установлены сиденья Citroën Advanced Comfort и мультимедийные системы с сенсорными 10-дюймовыми дисплеями. Кроме того, предусмотрена возможность беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводное индукционное зарядное устройство.

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Запас хода электромобиля Citroën ë-Berlingo увеличен до 330 км. Berlingo доступен в 7-местной версии. Все это будет доступно европейским клиентам уже весной 2024 года; в этом же году новинка появится и в Украине.

За пределами Европы и на определенных определенных рынках, обновленный Berlingo также будет иметь на выбор три дизельных двигателя BlueHDi мощностью 90, 100, 130 л.с., а также два бензиновых двигателя PureTech мощностью 110 или 130 л.с.