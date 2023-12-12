Citroën Berlingo, який колись започаткував сегмент універсальних автомобілів для відпочинку та роботи, змінює свій стиль та дизайн.

Салон новинки привертає увагу оновленою передньою панеллю та кермом, а також покращеними матеріалами оздоблення та розширеною палітрою кольорів.

Вперше в сегменті на мінівені встановлені сидіння Citroën Advanced Comfort та мультимедійні системи з сенсорними 10-дюймовими дисплеями. Крім того, передбачена можливість бездротового підключення Apple CarPlay та Android Auto, а також бездротовий індукційний зарядний пристрій.

Також цікаво Stellantis обіцяє своїм електромобілям запас ходу 700 км

Запас ходу електромобіля Citroën ë-Berlingo збільшено до 330 км. Berlingo доступний у 7-місній версії. Усе це буде доступно європейським клієнтам вже весни 2024 року; у цьому ж році новинка з’явиться і в Україні.

За межами Європи та на певних визначених ринках, оновлений Berlingo також матиме на вибір три дизельні двигуни BlueHDi потужністю 90, 100, 130 к.с., а також два бензинові двигуни PureTech потужністю 110 або 130 к.с.