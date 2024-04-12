Концерн Stelllantis обнародовал планы на 2024 и начало 2025 года на украинском рынке.

В 2024 году концерн Stellantis собирается привезти на рынок Украины более двух десятков новых моделей брендов Peugeot, Citroen Jeep, Opel и DS. Благодаря им и имеющимся моделям автоконцерн планирует занять 11,4% рынка новых легковых автомобилей в стране. Об этом руководство представительства Stellantis объявило на ежегодной конференции в Киеве.

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С начала работы украинского офиса PSA (впоследствии – Stellantis), доля рынка новых легковых автомобилей среди представленных им брендов выросла с 1,4% в 2010 году до 7,1% в 2023-м. Самая высокая доля была достигнута перед полномасштабным вторжением России – 9,5% рынка по результатам 2021 года. Снижение доли рынка во время войны вызвано рядом логистических, производственных сбоев и изменением приоритетов в работе компании.

Изменение доли рынка Stellantis в Украине

Существенного увеличения доли рынка в 2024 году представительство Stellantis собирается достичь за счет улучшения логистики, вывода актуального модельного ряда и увеличения дилерской сети. По словам генерального директора Stellantis Украина Руслана Акимова, в ближайшем будущем будут открыты дилеры в тех областях, где концерн пока не представлен – в Черновицкой, Волынской, Закарпатской областях. Тем более, что продажи в западных областях страны растут.

Логистика уже перестроена – автомобили привозят не только автовозами, но и по железной дороге. Причем не только легковые, но и коммерческие. Это позволяет не учитывать перекрытие границ с Польшей и побороть дефицит некоторых моделей на складах у дилеров.

"Такие предпосылки станут причиной получения указанной доли рынка, даже если его объем вырастет больше, чем планируют в представительстве Stellantis", – заявил руководитель продаж Алексей Невадовский. Всего представительство намерено реализовать в 2024 году не менее 8749 авто, из которых 6247 легковые и 2502 – сегмента LCV.

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Одна из главных предпосылок успеха – вывод на рынок новых моделей автомобилей. В 2024 году большинство из них будут коммерческими – Partner/Rifter, Traveller/Expert, Boxer и аналоги брендов Opel и Citroen. Интересно, что большие фургоны будут поставляться в основном в базовых версиях, из которых украинские предприятия будут дорабатывать надстройки. Планируется даже делать на их базе маршрутки и школьные автобусы.

Среди легковых автомобилей у Peugeot будут новые 3008 и 5008.

Модельный ряд Citroen в 2024 году пополнится компактными моделями C3 и C3 Aircross. Также ожидается рестайлинг коммерческой линейки, а в конце года будет доступен для заказов электрический миникар Ami.

Бренд Jeep в Украине пополнится новыми моделями Avenger и Wrangler. Премиальный французский бренд DS получит специальные комплектации имеющихся моделей. А Opel, кроме коммерческих машин, выведет фейслифтинговую Mokka. Презентованный недавно возрожденный Frontera появится в Украине только в 2025 году.

А вот полноприводных модификаций Dangel 4x4 в коммерческой линейке на базе традиционных дизельных двигателей больше не будет. Французский производитель полноприводных трансмиссий отныне сосредоточился на проектировании и производстве полного привода на основе гибридных и электрических технологий.

Напомним, что Stellantis готовит масштабную инвестицию в разработку традиционных двигателей.