Stellantis Pro One начинает поставки водородных автомобилей. Это событие знаменует собой начало коммерческой эры водорода.

Stellantis является самым популярным производителем электромобилей во Франции, Италии и Испании. Расширяя нишу "экологически чистых" автомобилей концерн предложит водородные силовые установки.

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Stellantis в ближайшие месяцы поставит парк Peugeot e-Expert Hydrogen в Hysetco, французской компании, европейского лидера по использованию водородных автомобилей. Водородные транспортные средства будут доступны для профессионалов в рамках предложения Hysetco.

Это соглашение будет включать все сопутствующие услуги, такие как обслуживание, техническое обслуживание и ремонт, страхование, замена транспортных средств, оформление документов, обучение и тому подобное. Кроме того, эти транспортные средства будут специально разработаны для перевозки пассажиров (например, такси и маршрутные маршрутки для инвалидных колясок), логистики или иного профессионального использования (как коммерческие транспортные средства). Это будет самый полный парк автомобилей с водородными двигателями, доступных для таких целей.

Ксавье Пежо, директор бизнес-подразделения Stellantis Pro One, комментирует: "Поставив еще один водородный автомобиль, Stellantis Pro One еще раз демонстрирует, что мы поддерживаем наших профессиональных клиентов в их переходе на транспорт с нулевыми выбросами, благодаря убедительным результатам, которые мы получили в начале 2024 года. Мы являемся первым производителем в мире на рынок водородных электромобилей, охватывающих два сегмента и предлагающих клиентам другое решение в дополнение к электромобилям".