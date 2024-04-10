Stellantis Pro One починає поставки водневих автомобілів. Ця подія знаменує собою початок комерційної ери водню.

Stellantis є найпопулярнішим виробником електромобілів у Франції, Італії та Іспанії. Розширюючи нішу «екологічно чистих» автомобілів, концерн запропонує водневі силові установки.

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Stellantis найближчими місяцями поставить парк Peugeot e-Expert Hydrogen до Hysetco, французької компанії, європейського лідера з використання водневих автомобілів. Водневі транспортні засоби будуть доступні для професіоналів у рамках пропозиції Hysetco.

Ця угода включатиме всі супутні послуги, такі як обслуговування, технічне обслуговування та ремонт, страхування, заміна транспортних засобів, оформлення документів, навчання тощо. Крім того, ці транспортні засоби будуть спеціально розроблені для перевезення пасажирів (наприклад, таксі та маршрутні маршрутки для інвалідних візків), логістики чи іншого професійного використання (як комерційні транспортні засоби). Це буде найповніший парк автомобілів з водневими двигунами, доступних для таких цілей.

Ксав’є Пежо, директор бізнес-підрозділу Stellantis Pro One, коментує: «Поставивши ще один водневий автомобіль, Stellantis Pro One ще раз демонструє, що ми підтримуємо наших професійних клієнтів у їх переході на транспорт з нульовими викидами, завдяки переконливим результатам, які ми отримали на початку 2024 року. Ми є першим виробником у світі на ринок водневих електромобілів, що охоплюють два сегменти та пропонують клієнтам інше рішення на додаток до електромобілів».