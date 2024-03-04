Концерн Stellantis протягом 2024 року обіцяє представити до 20 нових автомобілів та електромобілів від PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, JEEP.

У 2024 році автомобільний концерн Stellantis збирається посилити свої позиції на ринку через розширення модельного ряду в Україні автомобілів та електромобілів. Одразу всі ключові бренди Stellantis в Україні (PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, JEEP) протягом 2024 року представлять нові автомобілі та електромобілі в різних цінових сегментах та ринкових класах, що дасть вичерпну відповідь на запити будь-яких клієнтів.

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Особливу увага під час постачання нових автомобілів концерн Stellantis приділяє не лише запуску нових легкових автомобілів та комерційних фургонів, а також розвитку сегменту переобладнаних автомобілів, посиленню присутності в сегменті електромобілів, подальшому впровадженні вигідних програм фінансування як додатковому інструменту збільшення продажів.

PEUGEOT: нові кросовери 3008 та 5008

Головною новинкою PEUGEOT стане нове покоління кросовера 3008, вже в 3-му кварталі. PEUGEOT 3008 запропонує кардинально новий дизайн у стилі купе-подібного кросовера, а також футуристичний салон з «літаючим» горизонтальним дисплеєм. Покупцям в Україні буде запропонована новинка з турбо-бензиновим двигуном потужністю 180 к.с. та сучасною автоматичною коробкою передач. А також представництво PEUGEOT працює над запуском електричної версії е-3008, яка згодом з’явиться на ринку України.

Крім того, під кінець року прийде ще один кросовер – PEUGEOT 5008. Ця 7-ми місна новинка вдало доповню гаму моделі 3008, пропонуючи ще більше місця в салоні для великої сім’ї, зберігаючи відмінний комфорт та технологічність. Лінійка двигунів буде включати в себе версію з бензиновим турбодвигуном потужність 180 к.с. та виключно автоматичною коробкою передач. І також згодом планується запуск на українському ринку 100% електричної версії 7-ми місного кросовера PEUGEOT 5008.

CITROЁN: нові С3 та C3 Aircross

В 3-му кварталі очікується хетчбек CITROЁN С3 та кросовер CITROЁN C3 Aircross. Повністю нові покоління моделей CITROЁN С3 та CITROЁN C3 Aircross будуть виділятись зміненим зовнішнім дизайном, інноваційним салоном, сучасним обладнанням.

Для CITROEN C3 буде запропоновано турбобензиновий двигун потужністю 100 к.с. у поєднанні з традиційною механічною КПП, а також 100% електрична версія, яка запропонує запас ходу до 320 км (WLTP). Згодом українцям стане доступний також новітній гібрид 1.2 MHEV потужністю 100 к.с.

У свою чергу кросовер CITROЁN C3 Aircross спочатку з’явиться на українському ринку з надійним і витривалим бензиновим турбодвигуном в поєеднанні з МКПП. Надалі пропозиція буде розширена за рахунок версії з автоматичною коробкою передач та електроверсії.

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OPEL: розширення версій для Opel Grandland

На початку 2024 року популярний німецький кросовер Opel Grandland запропонував українським покупцям ще більш універсальну та вигідну версію Design&Tech. Дана комплектація зі старту пропонує чудове оснащення, широкий перелік опцій та систем безпеки, ергономічний та сучасний салон і відмінну якість виконання. Саме тому, нова версія флагманського кросовера Opel вкотре демонструє найкраще співвідношення ціна/якість, задовольняючи потреби сучасного покупця.

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DS Automobiles: ще більш розкішна та вишукана версія кросовера DS 7

Уже скоро з’явиться кросовер DS 7 в ексклюзивному виконанні Antoine de Saint Exupery, що підіймає мрії про «французьку розкіш» на новий рівень.

JEEP: новий Wrangler та кросовер Avenger, більше версій для Jeep Compass

На початку 2024 року Jeep Compass запропонував покупцям ще більше свободи вибору завдяки розширенню власної гамми версій. Компактний кросовер Jeep Compass в Україні все також пропонується з гібридною силовою установкою 1.5L MHEV 130 у парі з трансмісією DCT-7 та переднім приводом: оптимальне поєднання достатньої потужності, чудової економічності, легкості керування. Відтепер автомобіль Jeep Compass розширює власний асортимент за рахунок збільшення пропозиції комплектацій, що доступні українським клієнтам.

Легендарний американський Бренд також презентує українцям два нових автомобілі. Уже на початку весни буде презентовано еталонний позашляховик JEEP Wrangler в оновленому варіанті та з потужним турбодвигуном, багато-режимним повним приводом 4WD (зі знижувальним рядом) та сучасною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Далі в Україні буде представлено компактний кросовер JEEP Avenger, що буде пропонуватись з гібридним силовим агрегатом 1.2 e-Hybrid потіжністю 100 к.с. І також, одразу стартують продажі повністю електричної версії із запасом ходу до 420 км (WLTP).

Комерційні автомобілі

Сегмент комерційних автомобілів – фургонів, венів, пікапів дуже важливий для Концерну Stellantis, оскільки саме ці автомобілі допомагають розвивати бізнес та рухати країну вперед. Саме тому сегмент комерційних автомобілів від Stellantis буде активно оновлюватись протягом всього 2024 року: нові моделі, електричні версії, переобладнані автомобілі тощо.

Протягом 2024 року буде відбуватись повне оновлення модельного ряду комерційних автомобілів Брендів PEUGEOT, CITROЁN, OPEL: різні моделі, різні класи та ринкові сегменти. Усі автомобілі отримають суттєво оновлену зовнішність в новітньому дизайн-стилі певного Бренду, а також більш сучасні салони з покращеними оздоблювальними матеріалами.

Уже на початку весни Бренд PEUGEOT планує представити в Україні нові автомобілі PEUGEOT Partner та PEUGEOT Rifter, а також більші вени PEUGEOT Expert та PEUGEOT Traveller.

Аналогічно на початку весни стартують продажі оновленого вену CITROЁN Berlingo, компанію складуть нові версії середньо-розмірних моделей CITROЁN Jumpy та CITROЁN SpaceTourer.

Уже за місяць, орієнтовно в середині весни, до них приєднаються осучаснені компактні вени OPEL Combo та OPEL Combo Life, а також середньо-розмірні OPEL Vivaro та OPEL Zafira Life.

Нарешті, восени українським клієнтам будуть запропоновані оновлені найбільші фургони: PEUGEOT Boxer, CITROЁN Jumper, OPEL Movano.

Крім оновлення зовнішності та салону, Концерн Stellantis також активно працює над розвитком електричної мобільності. Причому не лише в сегменті легкових моделей, але також й для пасажирських венів та комерційних фургонів. Так, українські клієнти зможуть придбати нові електричні вени PEUGEOT e-Rifter, PEUGEOT e-Partner,CITROEN e-Berlingo, OPEL Combo Life Electric – зі збільшеним акумулятором та запасом ходу до 330 км (WLTP).

Нарешті, варто відзначити продовження співпраці Концерну Stellantis з українськими компаніями, що займаються створенням переобладнаних автомобілів: РЕФОРМ, Автоспецпром, Техкомплект. Активна та плідна робота між PEUGEOT, CITROЁN, OPEL та українськими компаніями дозволяє створювати різноманітні спеціальні автомобілі відповідно до специфічних запитів клієнтів: автомобілі швидкої медичної допомоги, броньовані інкасаторські фургони, електротехнічні лабораторії тощо. Українські компанії РЕФОРМ та Автоспецпром навіть пройшли сертифікацію Stellantis на міжнародному рівні та отримали відповідні сертифікати, що підтверджують максимально високу якість продукції.

Ще одним цікавим напрямом розвитку для Концерну Stellantis в Україні є сегмент автомобілів типу «пікап». Завдяки запуску моделі PEUGEOT Landtrek в 2023 році, французький Бренд вийшов в новий ринковий сегмент. Й протягом 2024 року Бренд PEUGEOT планує додатково посилити власні позиції в сегменті пікапів, пропонуючи як стандартні заводські версії PEUGEOT Landtrek, так і спеціальні переобладнані автомобілі на його основі. Це неодмінно дасть новий потужний поштовх Бренду PEUGEOT в питаннях розвитку власної LCV-лінійки автомобілів.

Програми фінансування та лізингу

Різноманітні програми фінансування для купівлі автомобіля є не менш важливою перевагою, ніж ходові якості, економічність, комплектація самого автомобілі. Саме тому Концерн Stellantis в Україні та Бренди PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, JEEP активно працюють над покращенням і розширенням програм фінансування для українських клієнтів.

Наприклад, протягом 2023 року на додачу до кредитування фізичних осіб, також було відновлено кредитування юридичних осіб. Клієнтам пропонуються кредитні продукти від кількох провідних банків на дуже вигідних умовах: мінімальний перший внесок – від 20% вартості автомобіля, максимальний термін кредитування – до 7 років, відсоткова ставка – від 0,01% річних. Крім того, запущено «кредитний калькулятор» в онлайн магазинах Брендів, що дає змогу швидко знайти автомобіль зі складів в Україні та розрахувати на нього кредит. Усі ці послуги представлені в рамках програми BUYEASY: адже кредитування має бути не лише вигідним, але й легким та зрозумілим для клієнта.

Окремої уваги заслуговує програма компенсації -20% вартості фінансування від ЄБРР, що пропонується для юридичних осіб. Програма діє за умови придбання в лізинг вантажних автомобілів або електромобілів. При оформленні лізингу від ОТП Лізинг, юридична особа-покупець має можливість подати заявку на отримання гранту від ЄБРР, розмір якого складає 20% від суми фінансування покупки.

Таким чином, Концерн Stellantis підтримує розвиток України не лише пропозицією нових, економічних, надійних легкових та комерційних автомобілів, але також і впровадженням вигідних фінансових послуг – кредитування та лізингу.