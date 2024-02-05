Така можливість для юридичних осіб, які купують нові комерційні автомобілі у лізинг.

Юридичні особи отримали можливість придбати вантажні автомобілі з гами моделей Концерну Stellantis з фінансуванням від «ОТП Лізинг» та грантовою допомогою 20% від ЄБРР (Європейський Банк Реконструкції та Розвитку).

Програма діє для всіх вантажних автомобілі Peugeot, Citroen Та Opel, що доступні в офіційних дилерських центрах Брендів.

Також цікаво електричні вантажівки та ретро-авто завозитимуть без податків

У власників бізнесу з’явилась можливість для розширення власного парку корпоративних вантажних автомобілів та придбати в лізинг від «ОТП Лізинг» на спеціальних умовах з грантовою підтримкою від ЄБРР (Європейського Банку Реконструкції та Розвитку). Розмір грантової підтримки сягає 20% від суми фінансування, програма діє для всіх корпоративних клієнтів та покупців юридичних осіб.

Як отримати грант 20% від ЄБРР при купівлі вантажного автомобіля:

Обрати вантажний автомобіль з гами концерну Stellantis, що представлені в України через мережу офіційних дилерів;

Підготувати пакет документів для фінансування-лізингу та придбати необхідний вантажний автомобіль через програму фінансування від надійного партнера «ОТП Лізинг»;

Після оформлення договору фінансування та внесення необхідних платежів, формується компенсація-грант у розмірі до 20% від суми фінансування, що переводиться на рахунок компанії-клієнта (протягом трьох місяців).

У підсумку клієнти юридичні особи можуть отримати не лише новий вантажний автомобіль, але й вигідні умови фінансування від «ОТП Лізинг» та грантову підтримку від ЄБРР.

Вантажні автомобілі Концерну Stellantis представлені трьома брендами – Peugeot, Citroen Та Opel, кожен з яких пропонує широкий вибір моделей – різного класу, розміру, сегменту, з різним типом кузова, та навіть з можливістю створення індивідуальної надбудови, з широкими можливостями трансформації. Окремою перевагою даної грантової програми є те, що вона також дійсна і для повнопривідного пікапу Peugeot Landtrek.

Нагадаємо, як їде пікап Peugeot Landtrek.