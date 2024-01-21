Верховна Рада запровадила пільги при ввезенні деяких категорій ТЗ, однак Закон ще не почав діяти.

Парламентарі 16 січня ухвалили законопроєкт № 10321-1, завданням якого є приведення низки кодів УКТ ЗЕД у відповідність до вимог раніше уваленого Закону (№ 2697). Це має усунути кілька ускладнень (фактично — неможливості) митного оформлення певних товарів, серед яких є і транспортні засоби.

Варто зазначити, що зараз згаданий проєкт ще не набув чинності, він готується на підпис Президента, а далі, згідно з його текстом, він отримає статус закону з 1 числа місяця, яке йтиме після його офіційного опублікування. Що зміниться для ринку після цього?

Також цікаво який алгоритм майбутнього розмитнення авто у Дії

Вантажні електромобілі — без ПДВ

До 1 січня 2026 року повністю електричні вантажівки будуть звільнені від сплати ПДВ. Зараз, через правову колізію, така пільга була лише для легкових електромобілів, й виникали парадоксальні ситуації, коли, наприклад, Renault Kangoo ZE в пасажирському виконанні розмитнювався за «нульовими» ставками (лише зі сплатою невеликого акцизу), і аналогічний автомобіль, але без заднього ряду сидінь і з поміткою «вантажний» у техпаспорті, оподатковувався ПДВ.

Про цей парадокс неодноразово згадували експерти Інституту досліджень авторинку: коли вже держава прийняла курс на всебічну електрифікацію автопарку, і навіть є закони, які містять заборони на експлуатацію окремих дизельних машин з певного часу, стягнення ПДВ з електровантажівок виглядало явно зайвою нормою.

Що це змінить для ринку?

Найбільш помітно нова норма зможе вплинути на сегмент LCV, адже наразі практична пропозиція, нехай і досить вузька, є лише у ньому. Для потреб малого бізнесу, кур’єрських служб, та й загалом так званого доставлення «останньої милі» електричні мікрофургони на кшталт доступних зараз вживаних Renault Kangoo та Nissan eNV200 підходять якнайкраще — економні та абсолютно не забруднюють повітря. Для більших електричних вантажівок у нас поки що немає зарядної інфраструктури.

"Газові" тягачі — без ПДВ

Цим же законом будуть до 2026 року звільнені від ПДВ нові сідлові тягачі, які в якості пального використовують газ (стиснений або зріджений метан або біогаз), і класифікуються з кодом УКТ ЗЕД 8701 29 00.

Поки парк таких автомобілів незначний, як і пропозиція з ними, скоріш за все ця норма закладена на майбутнє. Однак тепер для нашого ринку (якщо буде відповідний запит замовників) окремі виробники створять пропозицію з «газовими» тягачами.

До речі електровантажівка буде возити віскі

Ретро-авто теж без ПДВ

Уточнено та розширено перелік культурних цінностей, котрі звільнені від сплати митних платежів. Таким чином, ввезення ретро авто віком понад 50 років буде звільнене тепер від мита, акцизу і (додатково) ПДВ.

Щоправда, далі цього поки справа не піде — зареєструвати ретро-авто як транспортний засіб не вдасться, відповідно виїжджати ним на дороги загального користування поки теж не можна. Для цього потрібні ще деякі зміни в законодавство, про потребу в яких теж неодноразово наголошували експерти ІДА.

Порядок з кодами для гібридних вантажівок

Цим же законом приведені у відповідність ставки акцизного збору для гібридних вантажівок, згідно з актуальними (оновленими) кодами УКТ ЗЕД. На практиці це дозволить відійти від використання перехідних таблиць, відповідно зникнуть спірні питання щодо класифікації окремих типів ТЗ, які могли виникати досі.