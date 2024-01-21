Верховная Рада ввела льготы при ввозе некоторых категорий ТС, однако Закон еще не начал действовать.

Парламентарии 16 января приняли законопроект № 10321-1, задачей которого является приведение ряда кодов УКТ ВЭД в соответствие с требованиями ранее принятого Закона (№ 2697). Это должно устранить несколько осложнений (фактически – невозможности) таможенного оформления определенных товаров, среди которых есть и транспортные средства.

Стоит отметить, что сейчас упомянутый проект еще не вступил в силу, он готовится на подпись Президента, а дальше, согласно его тексту, он получит статус закона с 1 числа месяца, которое будет идти после его официального опубликования. Что изменится для рынка после этого?

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Грузовые электромобили – без НДС

До 1 января 2026 года полностью электрические грузовики будут освобождены от уплаты НДС. Сейчас, из-за правовой коллизии, такая льгота была только для легковых электромобилей, и возникали парадоксальные ситуации, когда, например, Renault Kangoo ZE в пассажирском исполнении растаможивался по "нулевым" ставкам (только с уплатой небольшого акциза), и аналогичный автомобиль, но без заднего ряда сидений и с пометкой "грузовой" в техпаспорте, облагался НДС.

Об этом парадоксе неоднократно упоминали эксперты Института исследований авторынка: когда уже государство приняло курс на всестороннюю электрификацию автопарка, и даже есть законы, содержащие запреты на эксплуатацию отдельных дизельных машин с определенного времени, взимание НДС с электрогрузовиков выглядело явно лишней нормой.

Что это изменит для рынка?

Наиболее заметно новая норма сможет повлиять на сегмент LCV, ведь сейчас практическое предложение, пусть и достаточно узкое, есть только в нем. Для нужд малого бизнеса, курьерских служб, и вообще так называемой доставки "последней мили" электрические микрофургоны вроде доступных сейчас подержанных Renault Kangoo и Nissan eNV200 подходят лучше всего - экономные и абсолютно не загрязняют воздух. Для более крупных электрических грузовиков у нас пока нет зарядной инфраструктуры.

"Газовые" тягачи - без НДС

Этим же законом будут до 2026 года освобождены от НДС новые седельные тягачи, которые в качестве топлива используют газ (сжатый или сжиженный метан, или биогаз), и классифицируются с кодом УКТ ВЭД 8701 29 00.

Пока парк таких автомобилей незначительный, как и их предложение, скорее всего эта норма заложена на будущее. Однако теперь для нашего рынка (если будет соответствующий запрос заказчиков) отдельные производители создадут предложение с "газовыми" тягачами.

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Ретро-авто тоже без НДС

Уточнен и расширен перечень культурных ценностей, которые освобождены от уплаты таможенных платежей. Таким образом, ввоз ретро авто возрастом более 50 лет будет освобожден теперь от пошлины, акциза и (дополнительно) НДС.

Правда, дальше этого пока дело не пойдет – зарегистрировать ретро-автомобиль как транспортное средство не удастся, соответственно выезжать им на дороги общего пользования пока тоже нельзя. Для этого нужны еще некоторые изменения в законодательство, о необходимости в которых тоже неоднократно отмечали эксперты ИДА.

Порядок с кодами для гибридных грузовиков

Этим же законом приведены в соответствие ставки акцизного сбора для гибридных грузовиков, согласно актуальным (обновленным) кодам УКТ ВЭД. На практике это позволит отойти от использования переходных таблиц, соответственно исчезнут спорные вопросы по классификации отдельных типов ТС, которые могли возникать до сих пор.