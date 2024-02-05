Такая возможность существует для юридических лиц, которые покупают новые коммерческие автомобили в лизинг.

Юридические лица получили возможность приобрести грузовые автомобили из гаммы моделей Концерна Stellantis с финансированием от "ОТП Лизинг" и грантовой помощью 20% от ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития).

Программа действует для всех грузовых автомобили Peugeot, Citroen и Opel, доступных в официальных дилерских центрах Брендов.

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У владельцев бизнеса появилась возможность для расширения собственного парка корпоративных грузовых автомобилей и приобрести в лизинг от "ОТП Лизинг" на специальных условиях с грантовой поддержкой от ЕБРР (Европейского Банка Реконструкции и Развития). Размер грантовой поддержки достигает 20% от суммы финансирования, программа действует для всех корпоративных клиентов и покупателей юридических лиц.

Как получить грант 20% от ЕБРР при покупке грузового автомобиля:

Выбрать грузовой автомобиль из гаммы концерна Stellantis, представленных в Украине через сеть официальных дилеров;

Подготовить пакет документов для финансирования-лизинга и приобрести необходимый грузовой автомобиль через программу финансирования от надежного партнера "ОТП Лизинг";

После оформления договора финансирования и внесения необходимых платежей, формируется компенсация-грант в размере до 20% от суммы финансирования, что переводится на счет компании-клиента (в течение трех месяцев).

В итоге клиенты юридические лица могут получить не только новый грузовой автомобиль, но и выгодные условия финансирования от "ОТП Лизинг" и грантовую поддержку от ЕБРР.

Грузовые автомобили Концерна Stellantis представлены тремя брендами – Peugeot, Citroen и Opel, каждый из которых предлагает широкий выбор моделей – разного класса, размера, сегмента, с различным типом кузова, и даже с возможностью создания индивидуальной надстройки, с широкими возможностями трансформации. Интересным преимуществом данной грантовой программы является то, что она также действительна и для полноприводного пикапа Peugeot Landtrek.

Напомним, как едет пикап Peugeot Landtrek.