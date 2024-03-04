Концерн Stellantis в течение 2024 года обещает представить до 20 новых автомобилей и электромобилей от PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, JEEP.

В 2024 году автомобильный концерн Stellantis собирается усилить свои позиции на рынке через расширение модельного ряда в Украине автомобилей и электромобилей. Сразу все ключевые бренды Stellantis в Украине (PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, JEEP) в течение 2024 года представят новые автомобили и электромобили в различных ценовых сегментах и рыночных классах, что даст исчерпывающий ответ на запросы любых клиентов.

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Особое внимание при поставке новых автомобилей концерн Stellantis уделяет не только запуску новых легковых автомобилей и коммерческих фургонов, а также развитию сегмента переоборудованных автомобилей, усилению присутствия в сегменте электромобилей, дальнейшем внедрении выгодных программ финансирования как дополнительного инструмента увеличения продаж.

PEUGEOT: новые кроссоверы 3008 и 5008

Главной новинкой PEUGEOT станет новое поколение кроссовера 3008, уже в 3-м квартале. PEUGEOT 3008 предложит кардинально новый дизайн в стиле купе-образного кроссовера, а также футуристический салон с "летающим" горизонтальным дисплеем. Покупателям в Украине будет предложена новинка с турбо-бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. и современной автоматической коробкой передач. А также представительство PEUGEOT работает над запуском электрической версии е-3008, которая впоследствии появится на рынке Украины.

Кроме того, под конец года придет еще один кроссовер – PEUGEOT 5008. Эта семи местная новинка удачно дополню гамму модели 3008, предлагая еще больше места в салоне для большой семьи, сохраняя отличный комфорт и технологичность. Линейка двигателей будет включать в себя версию с бензиновым турбодвигателем мощность 180 л.с. и исключительно автоматической коробкой передач. И также впоследствии планируется запуск на украинском рынке 100% электрической версии семи местного кроссовера PEUGEOT 5008.

CITROЁN: новые С3 и C3 Aircross: новые С3 и C3 Aircross

В 3-м квартале ожидается хэтчбек CITROЁN С3 и кроссовер CITROЁN C3 Aircross. Полностью новые поколения моделей CITROЁN С3 и CITROЁN C3 Aircross будут выделяться измененным внешним дизайном, инновационным салоном, современным оборудованием.

Для CITROЁN C3 будет предложен турбобензиновый двигатель мощностью 100 л.с. в сочетании с традиционной механической КПП, а также 100% электрическая версия, которая предложит запас хода до 320 км (WLTP). Впоследствии украинцам станет доступен также новейший гибрид 1.2 MHEV мощностью 100 л.с.

В свою очередь кроссовер CITROЁN C3 Aircross сначала появится на украинском рынке с надежным и выносливым бензиновым турбодвигателем в сочетании с МКПП. В дальнейшем предложение будет расширено за счет версии с автоматической коробкой передач и электроверсии.

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OPEL: расширение версий для Opel Grandland

В начале 2024 года популярный немецкий кроссовер Opel Grandland предложил украинским покупателям еще более универсальную и выгодную версию Design&Tech. Данная комплектация со старта предлагает превосходное оснащение, широкий перечень опций и систем безопасности, эргономичный и современный салон и отличное качество исполнения. Именно поэтому, новая версия флагманского кроссовера Opel в очередной раз демонстрирует лучшее соотношение цена/качество, удовлетворяя потребности современного покупателя.

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DS Automobiles: еще более роскошная и изысканная версия кроссовера DS 7

Уже скоро появится кроссовер DS 7 в эксклюзивном исполнении Antoine de Saint Exupery, что поднимает мечты о "французской роскоши" на новый уровень.

JEEP: новый Wrangler и кроссовер Avenger, больше версий для Jeep Compass

В начале 2024 года Jeep Compass предложил покупателям еще больше свободы выбора благодаря расширению собственной гаммы версий. Компактный кроссовер Jeep Compass в Украине все также предлагается с гибридной силовой установкой 1.5L MHEV 130 в паре с трансмиссией DCT-7 и передним приводом: оптимальное сочетание достаточной мощности, превосходной экономичности, легкости управления. Отныне автомобиль Jeep Compass расширяет собственный ассортимент за счет увеличения предложения комплектаций, доступных украинским клиентам.

Легендарный американский Бренд также представляет украинцам два новых автомобиля. Уже в начале весны будет представлен эталонный внедорожник JEEP Wrangler в обновленном варианте и с мощным турбодвигателем, много-режимным полным приводом 4WD (с понижающим рядом) и современной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Далее в Украине будет представлен компактный кроссовер JEEP Avenger, который будет предлагаться с гибридным силовым агрегатом 1.2 e-Hybrid мощностью 100 л.с. И также, сразу стартуют продажи полностью электрической версии с запасом хода до 420 км (WLTP).

Коммерческие автомобили

Сегмент коммерческих автомобилей – фургонов, венов, пикапов очень важен для Концерна Stellantis, поскольку именно эти автомобили помогают развивать бизнес и двигать страну вперед. Именно поэтому сегмент коммерческих автомобилей от Stellantis будет активно обновляться в течение всего 2024 года: новые модели, электрические версии, переоборудованные автомобили и тому подобное.

В течение 2024 будет происходить полное обновление модельного ряда коммерческих автомобилей Брендов PEUGEOT, CITROЁN, OPEL: различные модели, различные классы и рыночные сегменты. Все автомобили получат существенно обновленную внешность в новейшем дизайн-стиле определенного Бренда, а также более современные салоны с улучшенными отделочными материалами.

Уже в начале весны Бренд PEUGEOT планирует представить в Украине новые автомобили PEUGEOT Partner и PEUGEOT Rifter, а также более крупные модели PEUGEOT Expert и PEUGEOT Traveller.

Аналогично в начале весны стартуют продажи обновленного вэна CITROЁN Berlingo, компанию составят новые версии средне-размерных моделей CITROЁN Jumpy и CITROЁN SpaceTourer.

Уже через месяц, ориентировочно в середине весны, к ним присоединятся осовремененные компактные вены OPEL Combo и OPEL Combo Life, а также средне-размерные OPEL Vivaro и OPEL Zafira Life.

Наконец, осенью украинским клиентам будут предложены обновленные крупнейшие фургоны: PEUGEOT Boxer, CITROЁN Jumper, OPEL Movano.

Кроме обновления внешности и салона, Концерн Stellantis также активно работает над развитием электрической мобильности. Причем не только в сегменте легковых моделей, но также и для пассажирских венов и коммерческих фургонов. Так, украинские клиенты смогут приобрести новые электрические вены PEUGEOT e-Rifter, PEUGEOT e-Partner,CITROEN e-Berlingo, OPEL Combo Life Electric – с увеличенным аккумулятором и запасом хода до 330 км (WLTP).

Наконец, стоит отметить продолжение сотрудничества Концерна Stellantis с украинскими компаниями, занимающихся созданием переоборудованных автомобилей: РЕФОРМ, Автоспецпром, Техкомплект. Активная и плодотворная работа между PEUGEOT, CITROЁN, OPEL и украинскими компаниями позволяет создавать различные специальные автомобили в соответствии со специфическими запросами клиентов: автомобили скорой медицинской помощи, бронированные инкассаторские фургоны, электротехнические лаборатории и тому подобное. Украинские компании РЕФОРМ и Автоспецпром даже прошли сертификацию Stellantis на международном уровне и получили соответствующие сертификаты, подтверждающие максимально высокое качество продукции.

Еще одним интересным направлением развития для Концерна Stellantis в Украине является сегмент автомобилей типа "пикап". Благодаря запуску модели PEUGEOT Landtrek в 2023 году, французский Бренд вышел в новый рыночный сегмент. И в течение 2024 года Бренд PEUGEOT планирует дополнительно усилить собственные позиции в сегменте пикапов, предлагая как стандартные заводские версии PEUGEOT Landtrek, так и специальные переоборудованные автомобили на его основе. Это непременно даст новый мощный толчок Бренду PEUGEOT в вопросах развития собственной LCV-линейки автомобилей.

Программы финансирования и лизинга

Разнообразные программы финансирования для покупки автомобиля является не менее важным преимуществом, чем ходовые качества, экономичность, комплектация самого автомобиля. Именно поэтому Концерн Stellantis в Украине и Бренды PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, JEEP активно работают над улучшением и расширением программ финансирования для украинских клиентов.

Например, в течение 2023 года в дополнение к кредитованию физических лиц, также было восстановлено кредитование юридических лиц. Клиентам предлагаются кредитные продукты от нескольких ведущих банков на очень выгодных условиях: минимальный первый взнос – от 20% стоимости автомобиля, максимальный срок кредитования – до 7 лет, процентная ставка – от 0,01% годовых. Кроме того, запущен "кредитный калькулятор" в онлайн магазинах Брендов, что позволяет быстро найти автомобиль со складов в Украине и рассчитать на него кредит. Все эти услуги представлены в рамках программы BUYEASY: ведь кредитование должно быть не только выгодным, но и легким и понятным для клиента.

Отдельного внимания заслуживает программа компенсации -20% стоимости финансирования от ЕБРР, которая предлагается для юридических лиц. Программа действует при условии приобретения в лизинг грузовых автомобилей или электромобилей. При оформлении лизинга от ОТП Лизинг, юридическое лицо-покупатель имеет возможность подать заявку на получение гранта от ЕБРР, размер которого составляет 20% от суммы финансирования покупки.

Таким образом, Концерн Stellantis поддерживает развитие Украины не только предложением новых, экономичных, надежных легковых и коммерческих автомобилей, но также и внедрением выгодных финансовых услуг – кредитования и лизинга.