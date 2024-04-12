Концерн Stelllantis оприлюднив плани на 2024 та початок 2025 року на українському ринку.

У 2024 році концерн Stellantis збирається привезти на ринок України понад два десятки нових моделей брендів Peugeot, Citroen Jeep, Opel та DS. Завдяки їм та наявним моделям автоконцерн планує зайняти 11,4% ринку нових легкових автомобілів в країні. Про це керівництво представництва Stellantis оголосило на щорічній конференції у Києві.

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З початку роботи українського офісу PSA (згодом – Stellantis), частка ринку нових легкових автомобілів серед представлених ним брендів зросла з 1,4% у 2010 році до 7,1% у 2023-му. Найвища частка була досягнута перед повномасштабним вторгненням Росії – 9,5% ринку за результатами 2021 року. Зниження частки ринку під час війни викликано рядом логістичних, виробничих збоїв та зміною пріоритетів у роботі компанії.

Зміна частки ринку Stellantis в Україні

Суттєвого збільшення частки ринку в 2024 році представництво Stellantis збирається досягти за рахунок покращення логістики, виводу актуального модельного ряду та збільшення дилерської мережі. За словами генерального директора Stellantis Україна Руслана Акімова, в найближчому майбутньому будуть відкриті дилери у тих областях, де концерн наразі не представлений – у Чернівецькій, Волинській, Закарпатській областях. Тим більше, що продажі у західних областях країни зростають.

Логістика вже перебудована – автомобілі привозять не лише автовозами, а й залізницею. Причому не лише легкові, але й комерційні авто. Це дозволяє не зважати на перекриття кордонів з Польщею та побороти дефіцит деяких моделей на складах у дилерів.

“Такі передумови стануть причиною отримання вказаної частки ринку, навіть якщо його об’єм виросте більше, ніж планують у представництві Stellantis”, – заявив керівник продажів Олексій Невадовський. Всього представництво має намір реалізувати у 2024 році не менше 8749 авто, з яких 6247 легкові та 2502 – сегмента LCV.

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Одна з головних передумов успіху – виведення на ринок нових моделей автомобілів. У 2024 році більшість з них будуть комерційними – Partner/Rifter, Traveller/Expert, Boxer та аналоги брендів Opel і Citroen. Цікаво, що великі фургони будуть поставлятись в основному у базових версіях, з яких українські підприємства будуть доробляти надбудови. Планується навіть робити на їх базі маршрутки і шкільні автобуси.

Серед легкових автомобілів у Peugeot будуть нові 3008 та 5008.

Модельний ряд Citroen у 2024 році поповниться компактними моделями C3 та C3 Aircross. Також очікується рестайлінг комерційної лінійки, а в кінці року буде доступний для замовлень електричний мінікар Ami.

Бренд Jeep в Україні поповниться новими Avenger та Wrangler. Преміальний французький бренд DS отримає спеціальні комплектації наявних моделей. А Opel, окрім комерційних машин, виведе фейсліфтингову Mokka. Презентований нещодавно відроджений Frontera з’явиться в Україні лише у 2025 році.

А от повнопривідних модифікацій Dangel 4x4 у комерційної лінійки на базі традиційних дизельних двигунів більше не буде. Французький виробник повнопривідних трансмісій відтепер зосередився на проєктуванні та виробництві повного приводу на основі гібридних та електричних технологій.

Нагадаємо, що Stellantis готує масштабну інвестицію в розробку традиційних двигунів.