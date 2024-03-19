Новий Jeep Avenger буде доступний українцям у двох версіях та комплектаціях. Гібрид e-Hybrid з бензиновим двигуном на 100 к.с. та акумуляторний електромобіль потужністю 156 к.с. Обидва матимуть дві комплектації - Altitude або Summit.

Компактний кросовер Jeep Avenger стане доступний українським споживачам влітку 2024 року. Офіційний імпортер також оголосив перелік версій і наповнення комплектацій.



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Від початку продажів в Україні кросовер Jeep Avenger буде доступний з силовим агрегатом 1.2 MHEV DCT-6. Він поєднує сучасний бензиновий 1,2-літровий 3-циліндровий двигун внутрішнього згоряння потужністю 100 к.с., 48-вольтову літій-іонну акумуляторну батарею та 6-ступеневу коробку перемикання передач з подвійним зчепленням та вбудованим електродвигуном. Завдяки акумулятору, який самостійно автоматично заряджається під час різних фаз руху, ця гібридна технологія забезпечує зниження споживання палива на 15% та додатковий крутний момент на низьких швидкостях. Крім того, у міських умовах Новий Jeep Avenger e-Hybrid більше 50% часу може рухатись у повністю 100% електричному режимі.

Новий Jeep Avenger в Україні також буде доступний у повністю електричному варіанті EV з електромотором потужністю 115 кВт або 156 к.с. Вбудований акумулятор ємністю 54 кВт*год забезпечує запас автономного пробігу до 400 км.



Для українських покупців кросовер Jeep Avenger буде доступний у двох комплектаціях. У версії Altitude вже доступний адаптивний круїз-контроль, система Select-Terrain для допомоги на бездоріжжі, розпізнавання дорожніх знаків, попередження про зміну смуги руху, клімат-контроль, цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйми, мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, комбіноване оздоблення салону ROBIN (сіра тканина та чорна синтетична шкіра), LED-фари, підігрів передніх сидінь, легкосплавні 17-дюймові колісні диски тощо.

Вища версія Summit має систему моніторингу «сліпих зон» дзеркал, безключовий доступ та запуск двигуна, камеру заднього огляду, бездротову зарядку, протитуманні фари з функцією бокового світла, легкосплавні 18-дюймові колісні диск, безрамкове дзеркало з функцією автоматичного затемнення, фонове кольорове підсвічування салону та багато іншого.

Для гібридної та електричної версії пропонуються обидві комплектації Altitude або Summit. Таким чином, загалом потенційні клієнти в Україні одразу можуть обирати з чотирьох доступних варіантів Jeep Avenger.

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