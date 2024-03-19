Новый Jeep Avenger будет доступен украинцам в двух версиях и комплектациях. Гибрид e-Hybrid с бензиновым двигателем на 100 л.с. и аккумуляторный электромобиль мощностью 156 л.с. Оба будут иметь две комплектации - Altitude или Summit.

Компактный кроссовер Jeep Avenger станет доступен украинским потребителям летом 2024 года. Официальный импортер также объявил перечень версий и наполнение комплектаций.

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С начала продаж в Украине кроссовер Jeep Avenger будет доступен с силовым агрегатом 1.2 MHEV DCT-6. Он сочетает современный бензиновый 1,2-литровый 3-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 100 л.с., 48-вольтовую литий-ионную аккумуляторную батарею и 6-ступенчатую коробку переключения передач с двойным сцеплением и встроенным электродвигателем. Благодаря аккумулятору, который самостоятельно автоматически заряжается во время различных фаз движения, эта гибридная технология обеспечивает снижение потребления топлива на 15% и дополнительный крутящий момент на низких скоростях. Кроме того, в городских условиях Новый Jeep Avenger e-Hybrid более 50% времени может двигаться в полностью 100% электрическом режиме.

Новый Jeep Avenger в Украине также будет доступен в полностью электрическом варианте EV с электромотором мощностью 115 кВт или 156 л.с. Встроенный аккумулятор емкостью 54 кВт * ч обеспечивает запас автономного пробега до 400 км.



Для украинских покупателей кроссовер Jeep Avenger будет доступен в двух комплектациях. В версии Altitude уже доступен адаптивный круиз-контроль, система Select-Terrain для помощи на бездорожье, распознавание дорожных знаков, предупреждение о смене полосы движения, климат-контроль, цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, комбинированная отделка салона ROBIN (серая ткань и черная синтетическая кожа), LED-фары, подогрев передних сидений, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски и т.д.

Высшая версия Summit имеет систему мониторинга "слепых зон" зеркал, бесключевой доступ и запуск двигателя, камеру заднего вида, беспроводную зарядку, противотуманные фары с функцией бокового света, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски, безрамочное зеркало с функцией автоматического затемнения, фоновая цветная подсветка салона и многое другое.

Для гибридной и электрической версии предлагаются обе комплектации Altitude или Summit. Таким образом, целом потенциальные клиенты в Украине сразу могут выбирать из четырех доступных вариантов Jeep Avenger.

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