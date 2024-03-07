Stellantis витрачає 6 мільярдів доларів на нові бензинові двигуни, які працюють на етанолі. Інвестиції також сприятимуть запуску понад 40 нових моделей.

Смерть двигуна внутрішнього згоряння була перебільшена, оскільки деякі з найбільших автовиробників все ще вкладають мільярди в нові ДВС. Stellantis — наступний автомобілебудівник, який сигналізує, що не має наміру найближчим часом відмовлятися від автомобілів з поршневими двигунами.

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Автомобільний конгломерат, який володіє 14 брендами, витрачає еквівалент 6 мільярдів доларів у Південній Америці на нові двигуни що працюватимуть на етанолі.

Розрекламована як найбільша інвестиція в автомобільний сектор Південної Америки, ця витрата підтримає випуск понад 40 моделей і розробку двигунів, що працюють на гнучкому паливі. Якщо ви не знайомі з цим терміном, він стосується двигуна внутрішнього згоряння, розробленого для роботи на бензині та етанолі.

Stellantis також планує транспортні засоби з гібридними гнучкими системами для ще кращої ефективності завдяки поєднанню універсального двигуна внутрішнього згоряння з акумулятором. Крім того, виробник випустить принаймні один повністю електричний автомобіль у регіоні. Інвестиції будуть здійснені між 2025 і 2030 роками.

Ці електрифіковані двигуни, що працюють на гнучкому паливі, розробляються для багатьох моделей у широкому портфоліо Stellantis. Крім того, усі вони будуть сумісні з існуючими виробничими лініями в Південній Америці, щоб зберегти низькі витрати. Нові гібридні моделі з гнучким паливом мають вийти наприкінці 2024 року, а деякі автомобілі отримають автоматичну трансмісію з подвійним зчепленням.

Цей регіон представляє величезний бізнес для автомобільного конгломерату, враховуючи, що Stellantis має ринкову частку 31,4 відсотка в Бразилії та 23,5 відсотка в усій Південній Америці. Він також очолює чарти продажів в Аргентині та Чилі. Минулого року Stellantis продав понад 878 000 автомобілів у регіоні. Він також є лідером у сегменті комерційних автомобілів з часткою 28,6 відсотка.