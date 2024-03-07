Stellantis тратит 6 миллиардов долларов на новые бензиновые двигатели, работающие на этаноле. Инвестиции также будут способствовать запуску более 40 новых моделей.

Смерть двигателя внутреннего сгорания была преувеличена, поскольку некоторые из крупнейших автопроизводителей все еще вкладывают миллиарды в новые ДВС. Stellantis - следующий автомобилестроитель, который сигнализирует, что не намерен в ближайшее время отказываться от автомобилей с поршневыми двигателями.

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Автомобильный конгломерат, владеющий 14 брендами, тратит эквивалент 6 миллиардов долларов в Южной Америке на новые двигатели работающие на этаноле.

Разрекламированная как крупнейшая инвестиция в автомобильный сектор Южной Америки, эта трата поддержит выпуск более 40 моделей и разработку двигателей, работающих на гибком топливе. Если вы не знакомы с этим термином, он касается двигателя внутреннего сгорания, разработанного для работы на бензине и этаноле.

Stellantis также планирует транспортные средства с гибридными гибкими системами для еще лучшей эффективности благодаря сочетанию универсального двигателя внутреннего сгорания с аккумулятором. Кроме того, производитель выпустит по крайней мере один полностью электрический автомобиль в регионе. Инвестиции будут осуществлены между 2025 и 2030 годами.

Эти электрифицированные двигатели, работающие на гибком топливе, разрабатываются для многих моделей в широком портфолио Stellantis. Кроме того, все они будут совместимы с существующими производственными линиями в Южной Америке, чтобы сохранить низкие затраты. Новые гибридные модели с гибким топливом должны выйти в конце 2024 года, а некоторые автомобили получат автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением.

Этот регион представляет огромный бизнес для автомобильного конгломерата, учитывая, что Stellantis имеет рыночную долю 31,4 процента в Бразилии и 23,5 процента во всей Южной Америке. Он также возглавляет чарты продаж в Аргентине и Чили. В прошлом году Stellantis продал более 878 000 автомобилей в регионе. Он также является лидером в сегменте коммерческих автомобилей с долей 28,6 процента.