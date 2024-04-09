Відроджена новинка буде у двох варіантах: повністю електрична версія або гібрид з 48-вольтовою технологією.

Німецький бренд Opel демонструє перші зображення нового кросовера Opel Frontera та розповідає першу інформацію про автомобіль. Новинка Opel Frontera запропонує динамічний молодіжний дизайн, повністю електричний варіант BEV (вже з моменту запуску моделі) або гібрид з 48-вольтовою технологією.

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Новий кросовер Opel Frontera з першого погляду вражає своєю візуальною міцністю та сміливою інтерпретацією фірмової філософії дизайну Opel. Чорна гладка панель надає передній частині автомобіля Opel Frontera унікальної ідентичності та найкращим чином поєднує фари Eco LED з логотипом Opel Blitz. Фірмовий дизайн Opel Vizor передбачає трапецієподібні отвори для подачі повітря та охолодження радіаторів. Вид збоку відкриває характерну С-подібну стійку, яка візуально розділяє просторий салон на декілька окремих секцій. Нарешті, чітко виражені колісні арки та крила підкреслюють впевненість, а також надають новому автомобілю солідного та сучасного вигляду.

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Широкі горизонтальні декоративні вставки на передній панелі та дверцятах візуально розширюють просторий салон. Також звертає увагу на себе фірмова повністю цифрова панель приладів Opel Pure Panel з двома 10-дюймовими дисплеями та сучасною мультимедійною інформаційно-розважальною системою.

Opel Frontera пропонує додаткову інноваційну док-станцію для розміщення смартфонів. Після підключення до станції через спеціальний додаток, смартфон користувача стає повноцінною панеллю керування інформаційно-розважальною системою автомобіля, також смартфоном можна керувати кнопками керування на кермі.

Opel Frontera отримав спеціальні патентовані передні сидіння Intelli-Seat: вони вирізняються особливою формою, яка дозволяє знімати тиск на спину. Оздоблення сидінь виконане з тканини, яка отримана з екологічно безпечних перероблених матеріалів.

Фактор задоволення від знайомства з новим Opel Frontera ще більше посилюється низкою «розумних рішень» в його салоні. Наприклад, заряджати мобільні пристрої легше, ніж будь-коли раніше – завдяки бездротовому зарядному пристрою з охолодженням, а також двом USB-портам попереду та ще двом USB-портам на другому ряду сидінь. Доволі великі персональні пристрої (наприклад, планшети) для яких зазвичай складно знайти місце в салоні, відтепер можна безпечно зберігати на центральній консолі завдяки фіксатору у вигляді гнучкого ремінця – він надійно утримує речі на місці. Інші відкриті ніші та полички в салоні автомобіля мають гумову підкладку: вона запобігає брязканню та ковзанню, надійно фіксуючи всі дрібні речі, які потрібні для комфортного щоденного життя. Нарешті, варто відзначити й вбудовані кишені для смартфонів у спинках передніх сидінь, які дарують додаткову зручність та комфорт для пасажирів другого ряду сидінь.

Навіть з усіма піднятими задніми сидіннями він пропонує 460 літрів корисного простору в багажнику; а зі складеними сидіннями другого ряду цей показник збільшується до 1600 літрів.

Уже з моменту ринкового запуску моделі, клієнти-покупці одразу зможуть обирати між повністю 100% електромобілем BEV або високоефективним гібридом з 48-вольтовою технологією. Характеристики цих силових агрегатів поки що немає.

Нагадаємо, що Opel розробляє міський електрокар за 25 тисяч доларів.