Возрожденная новинка будет в двух вариантах: полностью электрическая версия или гибрид с 48-вольтовой технологией.

Немецкий бренд Opel демонстрирует первые изображения нового кроссовера Opel Frontera и рассказывает первую информацию об автомобиле. Новинка Opel Frontera предложит динамичный молодежный дизайн, полностью электрический вариант BEV (уже с момента запуска модели) или гибрид с 48-вольтовой технологией.

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Новый кроссовер Opel Frontera с первого взгляда поражает своей визуальной прочностью и смелой интерпретацией фирменной философии дизайна Opel. Черная гладкая панель придает передней части автомобиля Opel Frontera уникальную идентичность и наилучшим образом сочетает фары Eco LED с логотипом Opel Blitz. Фирменный дизайн Opel Vizor предусматривает трапециевидные отверстия для подачи воздуха и охлаждения радиаторов. Вид сбоку открывает характерную С-образную стойку, которая визуально разделяет просторный салон на несколько отдельных секций. Наконец, четко выраженные колесные арки и крылья подчеркивают уверенность, а также придают новому автомобилю солидный и современный вид.

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Широкие горизонтальные декоративные вставки на передней панели и дверях визуально расширяют просторный салон. Также обращает внимание на себя фирменная полностью цифровая панель приборов Opel Pure Panel с двумя 10-дюймовыми дисплеями и современной мультимедийной информационно-развлекательной системой.

Opel Frontera предлагает дополнительную инновационную док-станцию для размещения смартфонов. После подключения к станции через специальное приложение, смартфон пользователя становится полноценной панелью управления информационно-развлекательной системой автомобиля, также смартфоном можно управлять кнопками управления на руле.

Opel Frontera получил специальные патентованные передние сиденья Intelli-Seat: они отличаются особой формой, которая позволяет снимать давление на спину. Отделка сидений выполнена из ткани, которая получена из экологически безопасных переработанных материалов.

Фактор удовольствия от знакомства с новым Opel Frontera еще больше усиливается рядом "умных решений" в его салоне. Например, заряжать мобильные устройства легче, чем когда-либо прежде – благодаря беспроводному зарядному устройству с охлаждением, а также двум USB-портам впереди и еще двум USB-портам на втором ряду сидений. Довольно большие персональные устройства (например, планшеты) для которых обычно сложно найти место в салоне, теперь можно безопасно хранить на центральной консоли благодаря фиксатору в виде гибкого ремешка – он надежно удерживает вещи на месте. Другие открытые ниши и полочки в салоне автомобиля имеют резиновую подкладку: она предотвращает бряцание и скольжение, надежно фиксируя все мелкие вещи, которые нужны для комфортной ежедневной жизни. Наконец, стоит отметить и встроенные карманы для смартфонов в спинках передних сидений, которые дарят дополнительное удобство и комфорт для пассажиров второго ряда сидений.

Даже со всеми поднятыми задними сиденьями он предлагает 460 литров полезного пространства в багажнике; а со сложенными сиденьями второго ряда этот показатель увеличивается до 1600 литров.

Уже с момента рыночного запуска модели, клиенты-покупатели сразу смогут выбирать между полностью 100% электромобилем BEV или высокоэффективным гибридом с 48-вольтовой технологией. Характеристики этих силовых агрегатов пока нет.

Напомним, что Opel разрабатывает городской электрокар за 25 тысяч долларов.